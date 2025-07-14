Wohnkomplex Al Haseen Residences 6

Al Haseen Residenzen 6 - komfortables Wohnen, funktionale Architektur und entwickelte Infrastruktur von Dugasta Properties.
Al Haseen Residences 6 ist ein neuer moderner Wohnkomplex von Dugasta Properties, der in der strategisch wichtigen Gegend von Dubai Industrial City neben den schnell wachsenden Clustern von Dubai South und Expo City liegt.
Einrichtungen und Infrastruktur
Die Bewohner der Al Haseen Residences 6 haben Zugang zu grundlegenden aber hochwertigen Annehmlichkeiten:
- Freibad,
- voll ausgestattetes Fitnessraum,
- Spielplatz,
- angelegte Grünflächen,
- Parkplatz,
- Rund um die Uhr Sicherheit.
Die Infrastruktur konzentriert sich auf den Alltag, einen ruhigen Lebensstil und eine familiäre Atmosphäre.
Lage und Verkehrszugänglichkeit
Das Projekt befindet sich in unmittelbarer Nähe zu den Industrie- und Logistikbereichen, die den Mitarbeitern in Dubai South und DIC Komfort bieten.
Reisezeit zu wichtigen Orten:
- 10 Minuten zur Expo City Dubai
12 Minuten zum internationalen Flughafen Al Maktoum
20-25 Minuten zu Jebel Ali, Dubai Marina und Jumeirah Golf Estates
Einfacher Zugang zu Sheikh Mohammed Bin Zayed Road und Emirates Road.
Diese Lage macht den Komplex attraktiv für die Bewohner und Mieter, die in großen Geschäftsbereichen im Süden von Dubai arbeiten.
Kontaktieren Sie jetzt, um eine Präsentation von Al Haseen Residences 6 zu erhalten, erkunden Sie die Layouts und wählen Sie eine flüssige Anlage im schnell wachsenden Dubai Industrial City Bereich.