  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Dubai
  4. Wohnkomplex Al Haseen Residences 6

Wohnkomplex Al Haseen Residences 6

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$181,770
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 33010
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    9

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

Al Haseen Residenzen 6 - komfortables Wohnen, funktionale Architektur und entwickelte Infrastruktur von Dugasta Properties.

Al Haseen Residences 6 ist ein neuer moderner Wohnkomplex von Dugasta Properties, der in der strategisch wichtigen Gegend von Dubai Industrial City neben den schnell wachsenden Clustern von Dubai South und Expo City liegt.

Einrichtungen und Infrastruktur
Die Bewohner der Al Haseen Residences 6 haben Zugang zu grundlegenden aber hochwertigen Annehmlichkeiten:

- Freibad,
- voll ausgestattetes Fitnessraum,
- Spielplatz,
- angelegte Grünflächen,
- Parkplatz,
- Rund um die Uhr Sicherheit.

Die Infrastruktur konzentriert sich auf den Alltag, einen ruhigen Lebensstil und eine familiäre Atmosphäre.

Lage und Verkehrszugänglichkeit
Das Projekt befindet sich in unmittelbarer Nähe zu den Industrie- und Logistikbereichen, die den Mitarbeitern in Dubai South und DIC Komfort bieten.

Reisezeit zu wichtigen Orten:

- 10 Minuten zur Expo City Dubai
12 Minuten zum internationalen Flughafen Al Maktoum
20-25 Minuten zu Jebel Ali, Dubai Marina und Jumeirah Golf Estates
Einfacher Zugang zu Sheikh Mohammed Bin Zayed Road und Emirates Road.

Diese Lage macht den Komplex attraktiv für die Bewohner und Mieter, die in großen Geschäftsbereichen im Süden von Dubai arbeiten.

Kontaktieren Sie jetzt, um eine Präsentation von Al Haseen Residences 6 zu erhalten, erkunden Sie die Layouts und wählen Sie eine flüssige Anlage im schnell wachsenden Dubai Industrial City Bereich.

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Trussardi Residences
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$460,787
Wohnanlage New high-rise Sapphire Residence with swimming pools, a spa center and a co-working area near the canal and a highway, Al Safa, Dubai, UAE
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
von
$965,012
Wohnanlage Modern residence Amber with swimming pools and restaurants near a highway and a metro station, Jebel Ali Village, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$450,156
Wohnanlage Furnished penthouses at Bristol beachfront residence, Emaar Beachfront area, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$9,21M
Wohnanlage New complex Harrisoni Villas La Mer with a swimming pool and panoramic views close to Burj Khalifa, La Mer, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$29,79M
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Al Haseen Residences 6
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$181,770
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohngebäude EMAAR Creek Harbour
Wohngebäude EMAAR Creek Harbour
Wohngebäude EMAAR Creek Harbour
Wohngebäude EMAAR Creek Harbour
Wohngebäude EMAAR Creek Harbour
Alle anzeigen Wohngebäude EMAAR Creek Harbour
Wohngebäude EMAAR Creek Harbour
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$500,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
ZUKUNFT DER WASSERSTELLUNG Der Hafen von Dubai Creek ist eine einzigartige Ufer-Enklave, wo zeitgenössische Luxus, ruhige Natur und Kreativität zusammenkommen. Mit markanter Architektur, malerischen Wasserblick und dem ruhigen Ras Al Khor Wildlife Sanctuary bietet es eine dynamische Mischung…
Immobilienagentur
PSI Real Estate LLC
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Park Beach Residence 2
Wohnanlage Park Beach Residence 2
Wohnanlage Park Beach Residence 2
Wohnanlage Park Beach Residence 2
Wohnanlage Park Beach Residence 2
Alle anzeigen Wohnanlage Park Beach Residence 2
Wohnanlage Park Beach Residence 2
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$272,257
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Apartments im neuen Komplex Park Beach Residence 2 an der malerischen Küste der Insel Al Marjan in Ras Al Khaimah! Premium-Ausstattung! Erstklassige Lage direkt am Wasser! Voll ausgestattete Küche! Der Komplex ist von unberührten Stränden und Luxusresorts umgeben! Wir finden Wohnraum mit ein…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage New complex of furnished apartments Rove Dubai Marina with swimming pools and co-working areas in the heart of Dubai Marina, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of furnished apartments Rove Dubai Marina with swimming pools and co-working areas in the heart of Dubai Marina, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of furnished apartments Rove Dubai Marina with swimming pools and co-working areas in the heart of Dubai Marina, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of furnished apartments Rove Dubai Marina with swimming pools and co-working areas in the heart of Dubai Marina, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of furnished apartments Rove Dubai Marina with swimming pools and co-working areas in the heart of Dubai Marina, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of furnished apartments Rove Dubai Marina with swimming pools and co-working areas in the heart of Dubai Marina, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of furnished apartments Rove Dubai Marina with swimming pools and co-working areas in the heart of Dubai Marina, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$440,432
Rove Dubai Marina by IRTH Group ist das einzigartige Projekt, das die Kombination aus raffiniertem Stil und Komfort des Küstenlebens verkörpert. Es wurde in Zusammenarbeit mit der berühmten Marke Rove Hotels entworfen und bietet nicht nur Unterkunft, sondern den gehobenen Lebensstil im Herze…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Arabische Emirate
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
14.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
20.06.2025
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
11.01.2025
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
23.12.2024
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
17.12.2024
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
17.10.2024
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
03.10.2024
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
Alle Veröffentlichungen anzeigen