Wohnkomplex Mercedes Benz Places by Binghatti

Mercedes Benz Orte von Binghatti ist eine exquisite Wohnanlage im pulsierenden Herzen von Dubai. Dieses Luxus-Wohnungsgebäude ist eine Zusammenarbeit zwischen Binghatti, einem renommierten Immobilienentwickler und Mercedes-Benz, der angesehenen Luxusautomarke. Diese Entwicklung ist ein wahrer Beweis für die nahtlose Verschmelzung von Automobil-Exzellenz und architektonischer Größe.

Mercedes Benz Orte bietet eine Sammlung von opulenten Residenzen, die Luxus leben. Jede Wohnung ist sorgfältig entworfen, um höchsten Komfort und Raffinesse zu bieten, um ein unvergleichliches Wohnerlebnis zu gewährleisten. Die exquisiten Interieurs zeigen Premium-Oberflächen und modernste Annehmlichkeiten und schaffen ein Ambiente von raffinierter Eleganz.

Bewohner von Mercedes Benz Orte werden mit einer Reihe von erstklassigen Einrichtungen und Dienstleistungen behandelt, die das Konzept des modernen Lebens erhöhen. Ein dedizierter Conciergeservice steht jedem Bedarf zur Verfügung, während die Hochgeschwindigkeitsaufzüge einen bequemen Zugang im gesamten Gebäude gewährleisten. Der Komplex verfügt auch über ein voll ausgestattetes Fitness-Center, Schwimmbad, Spa und Freizeitbereiche, bietet viele Möglichkeiten für Entspannung und Erholung.

Ideal im Herzen von Dubai gelegen, bietet Mercedes Benz Places Bewohnern einen einfachen Zugang zum pulsierenden Lebensstil der Stadt. Der Komplex ist umgeben von einer Reihe von Unterhaltungs-, Ess- und Einzelhandelsmöglichkeiten, um sicherzustellen, dass es immer etwas spannend zu erkunden. Die zentrale Lage bietet auch eine hervorragende Anbindung an wichtige Verkehrswege und macht es mühelos, die Sehenswürdigkeiten und Geschäftsviertel der Stadt zu navigieren.

Zusammenfassend ist Mercedes Benz Places von Binghatti ein Symbol des Luxus, der in seinem Feinsten lebt. Mit seinem außergewöhnlichen Design, erstklassigen Annehmlichkeiten und erstklassiger Lage bietet dieser Wohnkomplex Bewohnern einen wirklich bemerkenswerten Lebensstil, der die Welten von Immobilien und Automobil-Splendor nahtlos verbindet.

Zahlungsplan:

Anzahlung: 20%

Pre-Handover 5 Zahlungen 50%

Auf Handower 30%