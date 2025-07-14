  1. Realting.com
  Dubai
  Wohnkomplex Mercedes Benz Places by Binghatti

Wohnkomplex Mercedes Benz Places by Binghatti

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Preis auf Anfrage
Objekteigenschaften

Objektdaten

  Klasse
    Klasse
    Business Class
  Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  Etagenzahl
    Etagenzahl
    54

Mercedes Benz Orte von Binghatti ist eine exquisite Wohnanlage im pulsierenden Herzen von Dubai. Dieses Luxus-Wohnungsgebäude ist eine Zusammenarbeit zwischen Binghatti, einem renommierten Immobilienentwickler und Mercedes-Benz, der angesehenen Luxusautomarke. Diese Entwicklung ist ein wahrer Beweis für die nahtlose Verschmelzung von Automobil-Exzellenz und architektonischer Größe.

Mercedes Benz Orte bietet eine Sammlung von opulenten Residenzen, die Luxus leben. Jede Wohnung ist sorgfältig entworfen, um höchsten Komfort und Raffinesse zu bieten, um ein unvergleichliches Wohnerlebnis zu gewährleisten. Die exquisiten Interieurs zeigen Premium-Oberflächen und modernste Annehmlichkeiten und schaffen ein Ambiente von raffinierter Eleganz.

Bewohner von Mercedes Benz Orte werden mit einer Reihe von erstklassigen Einrichtungen und Dienstleistungen behandelt, die das Konzept des modernen Lebens erhöhen. Ein dedizierter Conciergeservice steht jedem Bedarf zur Verfügung, während die Hochgeschwindigkeitsaufzüge einen bequemen Zugang im gesamten Gebäude gewährleisten. Der Komplex verfügt auch über ein voll ausgestattetes Fitness-Center, Schwimmbad, Spa und Freizeitbereiche, bietet viele Möglichkeiten für Entspannung und Erholung.

Ideal im Herzen von Dubai gelegen, bietet Mercedes Benz Places Bewohnern einen einfachen Zugang zum pulsierenden Lebensstil der Stadt. Der Komplex ist umgeben von einer Reihe von Unterhaltungs-, Ess- und Einzelhandelsmöglichkeiten, um sicherzustellen, dass es immer etwas spannend zu erkunden. Die zentrale Lage bietet auch eine hervorragende Anbindung an wichtige Verkehrswege und macht es mühelos, die Sehenswürdigkeiten und Geschäftsviertel der Stadt zu navigieren.

Zusammenfassend ist Mercedes Benz Places von Binghatti ein Symbol des Luxus, der in seinem Feinsten lebt. Mit seinem außergewöhnlichen Design, erstklassigen Annehmlichkeiten und erstklassiger Lage bietet dieser Wohnkomplex Bewohnern einen wirklich bemerkenswerten Lebensstil, der die Welten von Immobilien und Automobil-Splendor nahtlos verbindet.

Zahlungsplan:

Anzahlung: 20%

Pre-Handover 5 Zahlungen 50%

Auf Handower 30%

Neueste Nachrichten in Vereinigte Arabische Emirate
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
14.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
20.06.2025
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
11.01.2025
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
23.12.2024
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
17.12.2024
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
17.10.2024
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
03.10.2024
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
