Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €449,334

88–131 m² 2

Kapitulation vor: 2022

Immobilien in Dubai zu einem Schnäppchenpreis mit voller rechtlicher Unterstützung. Unterstützung bei der Erlangung des Aufenthaltsstatus. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Beeindruckende Aykon City Wohnung mit 1 Schlafzimmer Möchten Sie eine Wohnung in Dubai kaufen? Sie wissen, wie Sie profitabel investieren können! Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung: - Eine Auswahl der besten Apartments von zuverlässigen Entwicklern; - Gewährleistung des jährlichen Kapitaleinkommens; - Zinsfreie Rate für 7 Jahre; - Kostenlose rechtliche Unterstützung; - Garantierte Übertragungssicherheit bei einer Transaktion; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln; - Wir werden das Objekt persönlich in Dubai oder online zeigen; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln. Aykon City ist ein Premium-Wohnkomplex mit vier Wolkenkratzern auf 60 bis 80 Etagen am Ufer des Dubai Water Canal im zentralen Bereich von Business Bay. Der Komplex befindet sich in der Nähe der Innenstadt, des Burzh Khalifa und des internationalen Zentrums von Dubai. Safa liegt 10 Gehminuten vom immergrünen Park entfernt und den Strand von Jumeirah erreichen Sie nach einer 7-minütigen Autofahrt. VORTEILE: Günstige Lage auf der Sheikh Zayed Autobahn Luxus-Innenräume Aykon Platz - Unterhaltungszentrum des Komplexes Der Komplex umfasst gemütliche Studios und geräumige Apartments mit 1-3 Schlafzimmern. Jede Residenz mit moderner Dekoration und Luxusmöbeln bietet einen atemberaubenden Panoramablick auf das geschäftige Stadtzentrum oder den Persischen Golf. TRANSPORTZUBEHÖRDE: ▪ "Burj Khalifa" - 5-10 Minuten ▪ Unterhaltung "City Walk" und "BoxPark" - 20 Minuten ▪ Das größte Einkaufszentrum im Osten "The Dubai Mall" - 5-10 Minuten ▪ Business Bay Business Center - 5 Minuten ▪ Internationaler Flughafen DXB - 15 Autominuten ▪ Ein Spaziergang zum Meer und zum Strandbereich auf Jumeirah dauert 15 bis 20 Minuten ( 2,5 km. ) INVESTITIONSPLÜSSE: ▪ Jahreseinkommen bis zu 20% ▪ Aufenthaltsvisum für einen Zeitraum von 3 bis 10 Jahren mit dem Recht auf Verlängerung ▪ Hohe Mieternachfrage Wir werden für Sie eine profitable und zuverlässige Immobilie auswählen. Wir organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler. Wir bieten rechtliche Unterstützung für die Transaktion. OPTIONEN FÜR WOHNUNGSPLANUNGEN NACH ANFRAGE! BRIEF ODER ANRUF!