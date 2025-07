Wohnkomplex New Ruby Residence with a swimming pool and a clubhouse close to the key highways, JVC, Dubai, UAE

Ruby ist ein modernes Wohnprojekt im Herzen eines der dynamischsten Gebiete von Dubai, Jumeirah Village Circle (JVC). Dieses Projekt wird für diejenigen erstellt, die die harmonische Kombination aus stilvoller Architektur, Gemütlichkeit und strategischer Lage suchen. Das Projekt bietet Studios und Apartments mit 1-3 Schlafzimmern, im raffinierten modernen Stil gebaut, genau nach dem hellen und komfortablen Lebensstil von JVC. Geräumige Layouts, hohe Veredelungsqualität und erschwinglicher Luxus machen Ruby sowohl für Investoren als auch für Familien attraktiv, die auf einen hochwertigen Lebensstandard abzielen.

Die Annehmlichkeiten, die das Gefühl der gründlich gehenden Resort-Lifestyle schaffen, sind der Aufmerksamkeit wert. Das geräumige Schwimmbad lädt Sie zu jeder Jahreszeit zum Entspannen ein, und das moderne Fitnesscenter mit Premium-Ausrüstung ermöglicht es Ihnen, fit zu halten. Es gibt einen Kinderspielplatz, wo Sicherheit und High-Jinks garantiert sind. Die grün angelegten Gärten werden Ihr Lieblingsort für Spaziergänge, Erholung und Begegnungen mit Nachbarn, und das private Clubhaus gibt Ruby die besondere gemütliche und komfortable Atmosphäre. Das Kino gibt Ihnen unvergessliche Abende auf dem Gebiet.

Auf den unteren Etagen des Gebäudes gibt es kommerzielle Räumlichkeiten, darunter Cafés, Geschäfte und bequeme Dienstleistungen - alles, was für den Alltag an Fingerspitzen notwendig ist. Die elegante Lobby mit einem Empfangsbereich trifft Sie, und rund um die Uhr Sicherheit und Videoüberwachung sorgen für Ruhe und Sicherheit. Es gibt einen überdachten Parkplatz für die Bewohner und Gäste.

Einrichtungen:

Schwimmbad

Fitnessstudio

Kino

Kinderspielplatz

Clubhaus

Fertigstellung - 4. Quartal 2026

Zahlungsplan: 50/50

Eigenschaften der Wohnungen

Halb möbliert

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Durch den direkten Zugang zu den wichtigsten Autobahnen der Stadt - Al Khail Road und Sheikh Mohammed Bin Zayed Road - können Sie solche Sehenswürdigkeiten wie Dubai Marina, Mall of the Emirates, Burj Khalifa und Downtown Dubai in nur 15-20 Minuten erreichen. In Anbetracht der steigenden Nachfrage nach Mieten in JVC ist Ruby nicht nur Unterkunft, sondern eine ausgedachte Lösung mit hohem Einkommenspotenzial.