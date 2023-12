Adhara Star

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €793,973

299 m² 1

Haben Sie sich schon lange für Investitionen interessiert? Investieren Sie sofort mit einer Rentabilitätsgarantie in Immobilien in den VAE! - Garantierte Mieteinnahmen durchschnittlich 11%. - Günstiges Steuerklima 0% für Eigentum und Vermietung. - Anlegerschutz durch die Aufsichtsbehörden von RERA und DLD. - Hilfe bei der Erlangung von VNZH. - Unser Unternehmen ist exklusiver Partner zuverlässiger Entwickler. - Hochwertiger und ehrlicher Service mit Kundenbetreuung. - Auswahl der flüssigsten Objekte. - Hilfe beim Weiterverkauf und Gewinn. Schlafsaalwohnungen im fertigen Komplex Azizi Plaza Hotel in der Gegend von Al Furjan! Die Apartments sind voll möbliert! Ausstattung und Infrastruktur: Pool, Kinderbecken, Concierge-Service, Reinigungsservice, voll ausgestattetes Fitnessstudio, Spa mit Sauna und Hamam, Restaurants und Geschäfte, Kinderspielplatz, Grillplatz, Parkplatz, Sicherheit rund um die Uhr und Videoüberwachung. Ort: In der Nähe befinden sich die Einkaufszentren Discovery Pavilion und Battuta Mall; In der Nähe befinden sich Dubai Marina und JBR Walk; Zum Meer und zu den Stränden - 6 km; Der Flughafen Al Maktoum liegt 30 km entfernt. Zahlungsplan: 100% Zahlung Wir sorgen für einen sicheren Deal mit dem Entwickler. Wir bieten rechtliche Unterstützung!