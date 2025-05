Wohnkomplex New luxury One Casa Residence with private swimming pools and elevators close to DIFC and Downtown Dubai, Al Safa, Dubai, UAE

One Casa von AHS Properties ist nicht nur ein Wohnkomplex, sondern die Verkörperung von Luxus in der renommiertesten Gegend von Al Safa in Dubai. Das Projekt umfasst exklusive Duplexresidenzen mit privaten Pools, Panoramaterrassen und atemberaubendem Blick auf den Dubai Water Canal und den grünen Safa Park. Diese Residenzen sind die ideale Wahl für diejenigen, die Abgeschiedenheit schätzen, Schönheit und Komfort in einem gewalzt. Der gesamte Raum wurde mit einem Fokus auf Bequemlichkeit und Eleganz entworfen und bietet absolut einzigartigen Lebensstandard. Durch sorgfältig durchdachte Layouts gibt jeder Quadratmeter des Raumes in One Casa ein maximales Gefühl von Freiheit und Gemütlichkeit.

Das Projekt bietet luxuriöse Sky Villas, Sly Mansions und Sky Palaces - alle haben private Aufzüge und Terrassen, die nicht nur Aussichten, sondern auch eine gute Erholung im Freien genießen können. Jede Residenz verfügt über 6 Meter Decken, die das Gefühl von Raum und Licht geben. Die einzigartigen Glaswände in jeder Wohnung schaffen den Eindruck, dass Sie im Freien leben. Die besondere Aufmerksamkeit wird auf Technologien und Sicherheit gelegt: Smart Home, 24/7 Concierge und privates Fahrersystem, Rolls-Royce-Services, sowie private Kinos und Zigarren-Lounges in der Anlage geben dem Projekt den Status des Luxus-Wohnungsraums.

Das Leben in One Casa dreht sich nicht nur um Stil, sondern auch um unvergleichliche Bequemlichkeit und Luxus. Die Anlage umfasst Wellness Center & Spa, Lounge-Bereiche, Fitnessräume mit moderner Ausstattung und direkten Zugang zu jeder Residenz durch Aufzüge. Für diejenigen, die Aktivitäten mögen, gibt es Fitnessstudios und Outdoor-Yoga-Bereiche.

Einrichtungen:

direkter Zugang zu jeder Residenz durch Aufzug

private Swimmingpools und Jacuzzi

6 Meter hohe Decken für maximalen Raum

Kino- und Zigarrenlounge

Rolls-Royce mit einem privaten Fahrer

Wellness Center und SPA

Abschluss - 2. Quartal 2027.

Zahlungsplan 60/40%

Eigenschaften der Wohnungen

Komplett ausgestattet mit Küchengeräten

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Das Anwesen befindet sich nur wenige Minuten vom renommierten DIFC und einer kurzen Fahrt von der legendären Burj Al Arab und Mall of the Emirates entfernt.