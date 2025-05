Wohnkomplex New Riviera Lodge Residence with a swimming pool, a tennis court and around-the-clock security, JVC, Dubai, UAE

Lassen Sie uns Ihnen die Riviera Lodge Residences vorstellen - es ist ein einzigartiges Wohnprojekt im Herzen der sich schnell entwickelnden Gebiete von Dubai. Hier finden Sie eine Kombination aus Luxus und Komfort in den geräumigen Apartments mit 1-2 Schlafzimmern. Jede Residenz hat eine Studie. Riviera Lodge ist nicht nur Unterkunft, sondern ein Lebensstil, der Ihnen die Möglichkeit gibt, eine helle urbane Atmosphäre zu genießen, ohne das Gefühl von Gemütlichkeit und Ruhe zu genießen.

Das moderne 6-stöckige Gebäude verkörpert die Merkmale moderner und luxuriöser Unterkünfte. Der architektonische Stil der Riviera Lodge vereint Eleganz und Funktionalität und sorgfältig durchdachte Innenräume werden mit hochwertigen Materialien hergestellt. Darüber hinaus machen moderne "Smart" Technologien Ihr Leben am bequemsten und bequemsten.

Im Gebiet des Komplexes gibt es moderne Fitness-Center, einen luxuriösen Pool und einen Spa-Salon, wo Sie nach einem geschäftigen Tag entspannen können. Perfekt gestaltete Gärten und Kinderspielplätze schaffen die idealen Bedingungen für die Familienerholung. Sicherheit und Komfort werden von rund um die Uhr angeboten.

Eigenschaften

Schwimmbad

Fitnessstudio

Basketballspiel

Joggen und Radwege

Kinderspielplatz

Wellness und Sauna

Tennisplatz

"Smart Home" System

Sicherheit rund um die Uhr

Grillplatz

voll ausgestattete Küche

zahlreiche Parks, Cafés und Restaurants

Abschluss - 1. Quartal 2026.

Zahlungsplan (50/50):

10% - EOI

10% - Unterzeichnung des Verkaufs- und Kaufvertrags

10% - in 30 Tagen nach Anmeldung

10% - in 90 Tagen nach dem Seufzen

10% - in 150 Tagen nach Anmeldung

50% - Fertigstellung (1 Quartal 2026).

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Riviera Lodge Lage ist ein wichtiger Punkt, so dass es attraktiv. Es befindet sich in der Nähe von Gadaf Kultur und Freizeitpark, Circle Mall und Sportkomplexe, die es zu einer idealen Wahl für alle machen. Komfortabler Zugang zu den wichtigsten Autobahnen und Schlüsselbereichen der Stadt bietet Konnektivität und die Möglichkeit, alle Schönheit des Lebens in Dubai zu genießen.

Das Projekt befindet sich günstig:

• Dubai Hills Mall – 11 Minuten

• Burj Al Arab – 17 Minuten

• Dubai Mall – 19 Minuten

• Bezirk 2020 – 22 Minuten

• Dubai Int. Flughafen – 25 Minuten

• Flughafen DWC – 30 Minuten