Wohnkomplex New waterfront residence LIV Maritime with swimming pools and panoramic views, Dubai Maritime City, Dubai, UAE

LIV Maritime von Liv Developers ist das einzigartige Projekt, das die Essenz des modernen Luxus und außergewöhnlichen Komfort verkörpert. Der Komplex befindet sich in der renommierten Gegend von Dubai Maritime City und bietet die beeindruckende Auswahl an geräumigen Apartments, eleganten Stadthäusern und raffinierten Duplexs. Jede Unterkunft ist so konzipiert, dass die maximale Bequemlichkeit gewährleistet ist und den Besitzern einen atemberaubenden Panoramablick auf den Arabischen Golf, herrliche Yachten von Port Rashid und blinkende Lichter von Downtown Dubai bietet.

Die komplexe Architektur wird sorgfältig auf das letzte Detail ausgedacht: ausgeklügelte Fassaden, geräumige Terrasse und innovative Technologien, darunter "Smart Home"-System, schaffen die harmonische Kombination aus Ästhetik und Funktionalität.

Der Wohnkomplex bietet seinen Bewohnern die außergewöhnlichen Annehmlichkeiten: ein wunderbares Schwimmbad, moderne Fitnessbereiche, exquisite Lounge- und Unterhaltungsbereiche. Jede Küche ist mit Marken-Appliances und Designer-Finishing ausgestattet, unterstrich die höchste Lebensqualität.

Einrichtungen:

"Smart Home" System

Schwimmbad

Fitnessbereich

Wohn- und Unterhaltungsbereich

Abschluss - 4. Quartal 2028.

Zahlungsplan 10/35/55

Eigenschaften der Wohnungen

Finishing und Möbel mit Markengeräten in der Küche

Rashid Yachts & Marina - 5 Minuten

J1 Strand - 10 Minuten

La Mer - 10 Minuten

Restaurants - 10 Minuten

Beach Clubs - 10 Minuten

Dubai Healthcare City - 10 Minuten

Dubai International Financial Centre (DIFC) - 15 Minuten

Downtown Dubai - 18 Minuten

Dubai Mall - 18 Minuten

Business Bay - 18 Minuten

Dubai International Airport - 20 Minuten

Golfplätze & Parks - 20 Minuten

Palm Jumeirah - 30 Minuten

Lage und Infrastruktur in der Nähe