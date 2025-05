Wohnkomplex Cozy residential complex Trafford Residences with a wide range of amenities in Dubai South area, UAE

Willkommen in Trafford Residenzen, ein Ort, wo Modernität und Komfort in eine Harmonie verschmelzen. Dieses prestigeträchtige Wohnprojekt befindet sich im Herzen von Dubai South. Das Gebäude des Komplexes besticht durch seine Architektur und bietet Bewohnern einen luxuriösen und komfortablen Wohnraum. Jede Ecke hier wird mit Liebe zum Detail erstellt. Auf dem Dach des Komplexes gibt es verschiedene Sportplätze, wo Sie aktiv Zeit mit Freunden und Familie verbringen können. Basketball, Badminton und Pickleballplätze sind ideale Plätze, um fit zu bleiben und zu konkurrieren. Es gibt auch Tischtennistische, wo Sie Zeit verbringen können spielen und Spaß haben. Für diejenigen, die Harmonie und Frieden suchen, gibt es einen zen Garten und einen Raum für Yoga. Dies sind ideale Orte für Meditation und Praxis, wo Sie Ihre Batterien entspannen und aufladen können, genießen Sie die Atmosphäre der Ruhe und Schönheit. Ein besonderes Vergnügen ist das Open-Air-Kino, wo Sie mit Liebsten sammeln können und beobachten Sie Ihre Lieblingsfilme unter dem Sternenhimmel. Für Grillliebhaber gibt es speziell ausgestattete Bereiche, in denen Sie ein Picknick haben und Zeit in angenehmer Gesellschaft verbringen können. Im Inneren des Komplexes finden Sie einen herrlichen Pool, wo Sie an einem heißen Tag abkühlen können, und für Kinder gibt es einen separaten Pool, wo sie glücklich und sicher im Wasser spielen können. Ein modern ausgestattetes Fitnesscenter ermöglicht Ihnen eine hervorragende körperliche Form zu erhalten. Auch auf dem Gebiet der Anlage gibt es Spielplätze, wo Kinder Spaß haben und neue Freunde machen können.

Zusätzliche Möglichkeiten

Installationsplan (50/50):

10% - bei Buchung

10% - bei Unterzeichnung des Kauf- und Verkaufsabkommens

5% - nach 4 Monaten

5% - nach 8 Monaten

20% - nach Projektlieferung (Q4 2025)

50% - monatlich 2% für 2 Jahre nach Projektlieferung

Eigenschaften der Wohnungen

Die Innenräume sind in monochromatischen und Pastellfarben gestaltet, die eine Atmosphäre von Ruhe und Komfort schaffen. Hier können Sie ein einwandfreies Design genießen, das den höchsten Standards entspricht. Die Küchen sind mit modernen Haushaltsgeräten von CM Kitchen ausgestattet, die nicht nur eine Dekoration sind, sondern auch den Kochprozess zu einem echten Vergnügen machen. Zur Verfügung steht ein Backofen, eine Mikrowelle, eine Kapuze, ein Herd, ein Kühlschrank, eine Waschmaschine sowie eine Küche aus der Marke Sicilia. Die Badezimmer sind mit exquisitem Jaquar Sanitärkeramik ausgestattet, die Funktionalität und Stil bietet. Die Glaspartition gibt die Raumlichtheit und erhöht die Fläche visuell. Eine beheizte Handtuchschiene, die in die Wand eingebaut ist, und eine weiße Keramikspüle ergänzen die Atmosphäre des Komforts und ein Spiegel mit integrierter LED-Beleuchtung schafft eine weiche Beleuchtung.

Basketballplatz

Badminton und Pickleballplätze

Tischtennis

Zen Garten

Yoga-Bereich

Kino im Freien

Schwimmbad für Erwachsene und Kinder

Gymnasium

Kinderspielplätze

Grillgebiete

Ausstattung und Ausstattung im HausLage und Infrastruktur in der Nähe

Dubai South ist eine Mixed-Use-Entwicklung, in der Wohn-, Gewerbe- und Infrastruktur zusammenleben. Sie prägt eine neue Ära in Dubais Architekturlandschaft, basierend auf den Prinzipien nachhaltiger Entwicklung und innovativer Technologien. Trafford Residences passt perfekt in dieses Konzept und bietet seinen Bewohnern alle Vorteile des Wohnens in einem so vielversprechenden Bereich. Der Komplex befindet sich in unmittelbarer Nähe zu den wichtigsten Transport Arterien, so dass Reisen rund um die Stadt einfach und bequem. Dubai South verfügt über ein gut ausgebautes Netz von Straßen und öffentlichen Verkehrsmitteln und bietet einen einfachen Zugang zu Geschäftszentren und Unterhaltungsbereichen. Darüber hinaus bietet dieser Bereich viele Möglichkeiten für aktive Erholung und Unterhaltung. Hier finden Sie Parks, Sportplätze, Einkaufszentren und Restaurants, die eine einzigartige Atmosphäre für Wohnen und Arbeiten schaffen.