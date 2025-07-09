Wohnkomplex Motor City

Der Wohnkomplex besteht aus vier Blöcken, die durch ein gemeinsames Podium verbunden sind, das ausschließlich den Bewohnern des Komplexes vorbehalten ist. Alle Residenzen zeichnen sich durch ein geräumiges Layout, Panoramafenster, die die Zimmer mit natürlichem Licht füllen, und Balkone mit atemberaubendem Panoramablick auf die Umgebung aus. Alle Residenzen werden komplett möbliert verkauft und jedes Detail wurde sorgfältig für maximalen Komfort und Stil berücksichtigt.

Bewohner des Komplexes haben die Möglichkeit, auf die neuesten Geräte von Arsenal Spielern zu trainieren. Die stilvolle Arsenal Fitness-Zone, die in Zusammenarbeit mit Vertretern des berühmten Fußballclubs entworfen wurde, ist ideal, um Ihren Körper in Form zu halten und macht jedes Training so effektiv wie möglich.





Layouts (schlüssel):



Residence mit 1 Schlafzimmer / Bereich ab 49.7 m2 / Preis ab $ 281,500.

Residence mit 2 Schlafzimmern / Bereich von 104.4 м2 / Preis ab $ 581,700.

Residence mit 3 Schlafzimmern / Bereich ab 175.4 м2 / Preis ab 1.075,900 $.





Infrastruktur - außerhalb



Pools.

Parks & Rasen.

Zen Garten.

Parks & Kletterwand.

Hundepark.

BBQ Bereich.

Picknickplätze.

Ein Joggingweg.

Gemeinschaftsräume.

Tennis und Kricket.

Open Air Film Theater.

Interaktiver Spielbrunnen.





Infrastruktur - Innen



Tischtennis.

Spielbereich.

Kletterwand für Kinder.

Fitness.

Bibliothek.

Yoga & Meditationsbereich.

Dampfbad und Sauna.

Pilates Studio.

Erholungsgebiete.

Musikstudio.

Coworking.



Das Projekt bietet umfassende Dienstleistungen eines Management-Unternehmens, das sich vollständig um alle Probleme im Zusammenhang mit der Leasing des Vermögens und der Maximierung des Einkommens kümmert. Der Managementprozess ist voll automatisiert und ist erstklassiger Premium, einschließlich Wartung und Steuern, die Investoren einen voll passiven Cashflow bieten.



Dubai Motor City, im Herzen von Dubai gelegen, ist ein lebendiges Viertel bekannt für seinen Fokus auf Motorsport und Automotive Lifestyle. Es ist eine Mischung aus Unterhaltung, Wohn-, Geschäfts- und Freizeiteinrichtungen. Insgesamt bietet das Viertel einen einzigartigen Lebensstil, der sich auf Motorsport und Autokultur konzentriert, so dass es ein attraktives Ziel für Bewohner und Besucher mit einer Leidenschaft für Autos und Rennen.