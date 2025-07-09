  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Wohnkomplex Motor City

Wohnkomplex Motor City

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$281,500
BTC
3.3483865
ETH
175.5032501
USDT
278 314.6883914
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
16
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 25406
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 04.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai
  • Adresse
    5 Street, k 27 Villa K27

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    46

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Der Wohnkomplex besteht aus vier Blöcken, die durch ein gemeinsames Podium verbunden sind, das ausschließlich den Bewohnern des Komplexes vorbehalten ist. Alle Residenzen zeichnen sich durch ein geräumiges Layout, Panoramafenster, die die Zimmer mit natürlichem Licht füllen, und Balkone mit atemberaubendem Panoramablick auf die Umgebung aus. Alle Residenzen werden komplett möbliert verkauft und jedes Detail wurde sorgfältig für maximalen Komfort und Stil berücksichtigt.

Bewohner des Komplexes haben die Möglichkeit, auf die neuesten Geräte von Arsenal Spielern zu trainieren. Die stilvolle Arsenal Fitness-Zone, die in Zusammenarbeit mit Vertretern des berühmten Fußballclubs entworfen wurde, ist ideal, um Ihren Körper in Form zu halten und macht jedes Training so effektiv wie möglich.


Layouts (schlüssel):

  • Residence mit 1 Schlafzimmer / Bereich ab 49.7 m2 / Preis ab $ 281,500.
  • Residence mit 2 Schlafzimmern / Bereich von 104.4 м2 / Preis ab $ 581,700.
  • Residence mit 3 Schlafzimmern / Bereich ab 175.4 м2 / Preis ab 1.075,900 $.


Infrastruktur - außerhalb

  • Pools.
  • Parks & Rasen.
  • Zen Garten.
  • Parks & Kletterwand.
  • Hundepark.
  • BBQ Bereich.
  • Picknickplätze.
  • Ein Joggingweg.
  • Gemeinschaftsräume.
  • Tennis und Kricket.
  • Open Air Film Theater.
  • Interaktiver Spielbrunnen.


Infrastruktur - Innen

  • Tischtennis.
  • Spielbereich.
  • Kletterwand für Kinder.
  • Fitness.
  • Bibliothek.
  • Yoga & Meditationsbereich.
  • Dampfbad und Sauna.
  • Pilates Studio.
  • Erholungsgebiete.
  • Musikstudio.
  • Coworking.


Das Projekt bietet umfassende Dienstleistungen eines Management-Unternehmens, das sich vollständig um alle Probleme im Zusammenhang mit der Leasing des Vermögens und der Maximierung des Einkommens kümmert. Der Managementprozess ist voll automatisiert und ist erstklassiger Premium, einschließlich Wartung und Steuern, die Investoren einen voll passiven Cashflow bieten.

Dubai Motor City, im Herzen von Dubai gelegen, ist ein lebendiges Viertel bekannt für seinen Fokus auf Motorsport und Automotive Lifestyle. Es ist eine Mischung aus Unterhaltung, Wohn-, Geschäfts- und Freizeiteinrichtungen. Insgesamt bietet das Viertel einen einzigartigen Lebensstil, der sich auf Motorsport und Autokultur konzentriert, so dass es ein attraktives Ziel für Bewohner und Besucher mit einer Leidenschaft für Autos und Rennen.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 49.7
Preis pro m², USD 5,664
Wohnungspreis, USD 281,500
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 104.4
Preis pro m², USD 5,572
Wohnungspreis, USD 581,700
Wohnungen 3 zimmer
Fläche, m² 175.4
Preis pro m², USD 6,134
Wohnungspreis, USD 1,08M

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Gesundheitspflege
Essen & Trinken

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung

Entwickler-News

09.07.2025
Investieren in Batumi Eco Parking: Hochrentable, nachhaltige und innovative Immobilienmöglichkeiten
26.03.2025
Immobilienmarkt in Georgia im Jahr 2025: Wachstumsanalyse, Investitionen und Rentabilität — Experte
Alle Nachrichten
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Carmel Residences
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$239,351
Wohnanlage Centure na Business Bay
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$200,000
Wohnanlage Park View
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$197,659
Wohnanlage New complex Weybridge Gardens 5 with a swimming pool and gardens close to the polo resort, Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$202,509
Wohngebäude DAMAC Chelsea Residences
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$600,000
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Motor City
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$281,500
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Samana Boulevard Heights
Wohnanlage Samana Boulevard Heights
Wohnanlage Samana Boulevard Heights
Wohnanlage Samana Boulevard Heights
Wohnanlage Samana Boulevard Heights
Alle anzeigen Wohnanlage Samana Boulevard Heights
Wohnanlage Samana Boulevard Heights
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$61,211
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 20
Samana Boulevard Heights ist ein Wohnkomplex mit privaten Pools und modernem Komfort im Dubai Land Residence Complex.Samana Boulevard Heights ist ein neuer Wohnkomplex von Samana Developers, befindet sich im renommierten Dubai Land Residence Complex.Der Komplex verfügt über Studios, Ein- und…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Canal Crown
Wohnanlage Canal Crown
Wohnanlage Canal Crown
Wohnanlage Canal Crown
Wohnanlage Canal Crown
Alle anzeigen Wohnanlage Canal Crown
Wohnanlage Canal Crown
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$592,329
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 39
Apartments im Canal Crown-Komplex im Herzen von Business Bay! Atemberaubende Aussicht auf den Dubai-Kanal und den berühmten Burj Khalifa! Investmentattraktive Wohnungen (ROI - 5,8 % in $)! Für Leben und Investition! Ausgestattete Küche! Fälligkeitsdatum - 2 Quartale. 2027 Infrastruktur: Fi…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohngebäude Penthouse Sobha Seahaven
Wohngebäude Penthouse Sobha Seahaven
Wohngebäude Penthouse Sobha Seahaven
Wohngebäude Penthouse Sobha Seahaven
Wohngebäude Penthouse Sobha Seahaven
Alle anzeigen Wohngebäude Penthouse Sobha Seahaven
Wohngebäude Penthouse Sobha Seahaven
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$36,84M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wir bieten luxuriöse Penthäuser mit 6 Schlafzimmern an. Diese Penthäuser sind die letzten beiden verbleibenden und gehören zum renommierten Entwickler Sobha. Der Sobha Seahaven Tower A befindet sich im ständig wachsenden Stadtteil Dubai Marina. “Tower A“ ist Teil des Premium-Wohnprojekts …
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in den Vereinigten Arabischen Emiraten
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
14.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
20.06.2025
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
11.01.2025
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
23.12.2024
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
17.12.2024
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
17.10.2024
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
03.10.2024
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
Alle Veröffentlichungen anzeigen