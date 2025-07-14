Wohnung in einem Neubau Billionaire Sky Penthouse Jacob & Co Binghatti

Renommiertes Anwesen mit Blick auf Burj Khalifa und die Skyline der Stadt. Dieses ultra-luxuriöse Atti-Co mit dem Namen „Billionaire Sky Penthouse“ ist eine wirklich einzigartige Residenz und verkörpert Luxus und Opulenz an jeder Ecke.

Dieses außergewöhnliche und ultra-luxuriöse Penthouse steht mit der renommierten Zusammenarbeit zum Verkauf zwischen dem berühmten Entwickler Binghatti und dem Luxusschmuckhaus Jacob & Co. Dieser außergewöhnliche Wohn-Wolkenkratzer stellt das höchste Wohngebäude der Welt dar und setzt neue Maßstäbe in puncto Opulenz und Erhabenheit.

Dieses Penthouse soll die Wahlresidenz des Fußball-Superstars Ronaldo gewesen sein befindet sich in den obersten beiden Etagen des Gebäudes und bietet einen Panoramablick auf das Stadtzentrum, das Stadtzentrum und den ikonischen Burj Khalifa. Die atemberaubende Aussicht wird Sie Tag und Nacht sprachlos machen, während Sie den Inbegriff luxuriösen Lebens genießen.

Dieses Penthouse ist über 2.200 Quadratmeter groß und verfügt über sieben prächtige Schlafzimmer, die alle sorgfältig gestaltet sind, um Eleganz und Raffinesse auszustrahlen. Die großzügige Raumaufteilung bietet viel Platz für Entspannung und Unterhaltung, mit mehreren Wohnbereichen, einem privaten Pool und unvergleichlichen Annehmlichkeiten, die das ultimative Vergnügen verkörpern.

Dieses Penthouse wurde mit viel Liebe zum Detail entworfen und zeigt beste Handwerkskunst und exquisite Oberflächen überall. Jede Ecke strahlt ein Gefühl von Erhabenheit aus und verbindet zeitgenössisches Design mit zeitlosem Luxus.

Dieses superexklusive Projekt wurde exklusiv für die Elite entworfen und verfügt über stilisierte Elemente, die von der Uhrmacher- und Designphilosophie von Jacob & Co. Das besondere Merkmal des exquisiten Designs wird eine atemberaubende Krone auf der höchsten Höhe des Burj Binghatti Jacob & Co Residences, das die von Jacob & Co.

Der Besitz dieses Penthouses ist nicht nur ein Statussymbol, sondern auch eine Gelegenheit, in einen unvergleichlichen Luxuslebensstil einzutauchen. Stellen Sie sich vor, Sie wachen mit einer atemberaubenden Aussicht auf, organisieren faszinierende Meetings in Ihrer privaten Oase und genießen den besten Komfort und Service, der auf alle Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, dieses außergewöhnliche Penthouse zu besitzen. Kontaktieren Sie uns noch heute, um einen privaten Besuch zu planen und die Welt des Luxus von seiner besten Seite zu erkunden.

Billionaire wird zu einer sensationellen zweistöckigen Dekoration mit 7 vermieteten Zimmern im Burj Binghatti Jacob & Co Residences, zusätzlich zu den folgenden Angeboten

- Dienstmädchenzimmer

- Kammer des Butlers

- Zimmer mit Fahrer

- Kino

- Aufzug

- Lernen/Spiel

- Fitnessstudio

- Sauna und Türkisches Bad

- Bürolounge

- TV-Raum

- Privater Infinity-Pool

- Whirlpool

- Café-Bar

- Billardraum

- Massageraum

- Balkon mit Poolblick

Übergabe 2026.

Zahlungsplan:

Während der Bauphase 60 %, bei Übergabe 40 %