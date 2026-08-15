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Penthäuser in Alanya, Türkei

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145 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 4/4
Dieses wunderschön gestaltete 3-Zimmer-Duplex befindet sich im begehrten Cleopatra-Bereich v…
Preis auf Anfrage
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Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Stockwerk 5/6
🏡 Luxuriöses Wohnen auf zwei Ebenen – Maisonette-Wohnung mit 3 Zimmern Marken-Keramikf…
$303,151
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Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Stockwerk 5/6
🏡 Luxuriöses Wohnen auf zwei Ebenen – Maisonette-Wohnung mit 3 Zimmern Marken-Keramikf…
$285,661
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Penthouse 5 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Stockwerk 9/10
Luxus zweistöckiges 4+1 Duplex mit Meerblick in Mahmutlar, AlanyaWir bieten eine geräumige 4…
$202,948
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Penthouse 5 zimmer in İspatlı, Türkei
Penthouse 5 zimmer
İspatlı, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Möblierte Wohnung zum Verkauf in Alanya Demirtaş mit Meer- und Panoramablick auf die Stadt D…
$171,582
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Penthouse 3 zimmer in Kestel, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 127 m²
Stockwerk 4
Was Sie bekommen: Geräumiges Zwei-Level-Penthouse-Layout 2+1 mit einer Gesamtfläche von 127 …
$138,501
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Penthouse 3 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Stockwerk 13
Wohnung zu verkaufen in einer Anlage mit privatem Strandzugang in Mahmutlar, Alanya Diese Wo…
$455,784
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Penthouse 2 zimmer in Tosmur, Türkei
Penthouse 2 zimmer
Tosmur, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 9/9
Dieses moderne Duplex in Tosmur liegt nur 120 Meter vom Meer entfernt und bietet 2 Schlafzim…
Preis auf Anfrage
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Penthouse 3 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Wohnungsfotos auf Anfrage! Drei-Zimmer-Penthouse (3+1), 150 m², im Yekta Trade Centre zu ve…
$306,929
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Penthouse 3 zimmer in Kestel, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 4/5
Kestel | Kestel ResidenzZum Verkauf steht ein geräumiges zweistöckiges Penthouse 2+1 mit ein…
$205,026
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Penthouse 4 zimmer in Kestel, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Stockwerk 1/5
Luxus-Zwei-Level-Garten-Duplex 3 + 1 zum Verkauf in Pia Royal Residence, KestelEntdecken Sie…
$267,550
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Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 102 m²
Stockwerk 8/9
🌴 Moderne Wohnung 2 + 1 in Avsallar - Komfort, Stil und Komfort am MeerWir präsentieren eine…
$111,304
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Penthouse 3 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 2
Was Sie erhalten: Geräumiges Penthouse 2+1 mit einer Gesamtfläche von 120 m2, befindet sich …
$145,939
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Penthouse 2 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 4/4
Dieses geräumige Apartment mit 2 Schlafzimmern befindet sich im Herzen des Stadtteils Cleopa…
Preis auf Anfrage
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Penthouse 4 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Stockwerk 7
Was Sie bekommen: Wir präsentieren eine geräumige 3+1 Wohnung mit einer separaten Küche mit …
$237,846
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Penthouse 3 zimmer in Oba, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Oba, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 4/4
Der Komplex befindet sich in Alanya / Oba Nachbarschaft. Das 2022 fertiggestellte Komplex be…
$159,447
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Penthouse 5 zimmer in Oba, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Oba, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Stockwerk 4/4
Das Penthouse wurde 2021 von seinem jetzigen Eigentümer für 210.000 € gekauft. Der Preis ist…
$181,766
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Penthouse in Alanya, Türkei
Penthouse
Alanya, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Dublex Apartment in AvsallarDublex Apartment in Avsallar – Diese 2+1 Dublex Wohnung in Avsal…
$93,936
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Penthouse 4 zimmer in Oba, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Oba, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 4/5
Duplex-Wohnung 3 + 1 in Oben Gol Distrikt, Alanya - geeignet für eine Aufenthaltsgenehmigung…
Preis auf Anfrage
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Penthouse 3 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 11/12
Sonas Buket Komplex, Mahmutlar | Alanya. Ein Video der Wohnung ist auf Anfrage erhältlich…
$256,208
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Penthouse 3 zimmer in Kestel, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 1/6
Für die Bürgerschaft Was Sie bekommen: Ein neues Premium-Projekt an den Ufern des Kestel Be…
$498,796
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Penthouse 5 zimmer in Kargıcak, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Stockwerk 11/11
A furnished four-bedroom penthouse (4+1), 240 m², with sea and mountain views is for sale in…
$380,940
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Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 11
Was Sie bekommen: Zwei-Ebene 2+1 Wohnung mit einer Fläche von mehr als 100 m2, möbliert und …
$184,312
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Penthouse 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Stockwerk 1/18
Was Sie erhalten: Apartments in einem neuen Wohnkomplex mit 5-Sterne-Hotel-Infrastruktur im …
$346,836
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Penthouse 3 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 1
$292,595
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Penthouse 3 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 5/6
Geräumige Wohnung 2 + 1 zum Verkauf in der Wohnanlage Best Life 6 Residence, Bezirk Mahmutla…
$126,701
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Penthouse 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 5
Für die Bürgerschaft Was Sie erhalten: Geräumiges zweistufiges Penthouse-Format 3+1 mit ein…
$480,591
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Penthouse 2 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 4/4
Dieses moderne 2-Zimmer-Duplex-Apartment befindet sich im lebhaften Cleopatra-Bereich von Al…
$500,386
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Penthouse 4 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 1
Was Sie erhalten: Wohnung 3+1, mit einer Fläche von 200 m2, nimmt eine hohe Lage in einem Wo…
$322,742
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Penthouse in Alanya, Türkei
Penthouse
Alanya, Türkei
Schlafräume 2
Fläche 95 m²
$181,043
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