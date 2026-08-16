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Penthäuser in Konyaalti, Türkei

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33 immobilienobjekte total found
Penthouse 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Stockwerk 4
🌴 Großzügige 4+1-Maisonette-Wohnung im Stadtteil Liman – ideal für komfortables Wohnen am Me…
$400,000
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Penthouse 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 4/5
Zweistufige möblierte Wohnung 3+1 zum Verkauf in Konyaalti Khurma, AntalyaMöbliertes 3+1 Pen…
$288,647
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Alanya-home
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Penthouse 6 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 6 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 290 m²
Stockwerk 6/6
5-Schlafzimmer-Maisonette-Wohnung mit Terrasse in einer gesicherten Wohnanlage mit Pool in A…
$576,056
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Penthouse 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Stilvolle Wohnung in Strandnähe in Konyaaltı Antalya Die Maisonette-Wohnung befindet sich im…
$320,416
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Penthouse 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 4
Brandneue möblierte Wohnungen mit Fußbodenheizung in einem neuen Projekt in Konyaaltı, Antal…
$250,342
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Penthouse 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen mit separater Küche und Gemeinschaftspool in Konyaaltı, Antalya Das Viertel Hurma …
$400,231
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TekceTekce
Penthouse 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 6/7
Ratenwohnungen im Palma Residence Project in Konyaaltı Antalya Diese Wohnungen befinden sich…
$2,18M
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Penthouse 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Stockwerk 4/4
Möbliertes Penthouse-Wohnungen an der Hauptstraße in Konyaaltı, Antalya Dieses möblierte Dup…
$333,141
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Penthouse 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 243 m²
Stockwerk 4/4
Wohnungen in einem Strandkomplex mit Pool in Antalya Konyaaltı Diese stilvollen Wohnungen be…
$733,372
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Penthouse 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen in einem Ferienkonzept-Projekt mit Pools in Antalya Konyaaltı Die zum Verkauf steh…
$425,680
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Penthouse 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
Stockwerk 2/2
Das Penthouse befindet sich in Konyaaltı / Gürsu, einer der reizvollsten und prestigeträchti…
$403,734
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Penthouse 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit Erdgas in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln in Sarısu Konyaaltı Die Wo…
$275,304
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Penthouse 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Stockwerk 4/4
3-Schlafzimmer-Maisonette-Wohnung in einer Wohnanlage im Stadtteil Hurma in Konyaaltı Die zu…
$240,602
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Penthouse 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stockwerk 6/6
Located in the most beautiful location of Antalya and Konyaaltı, the penthouse is within wal…
$914,011
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Penthouse 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 105 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen mit Bergblick in Strandnähe in einer gesicherten Wohnanlage mit Pool in Antalya Di…
$331,957
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Penthouse 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 3/3
Modern eingerichtete 3-Schlafzimmer-Wohnungen zum Verkauf in Konyaaltı, Antalya Die Region K…
$702,140
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Penthouse 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 4/4
Geräumige Penthouse-Wohnung an der Hauptstraße in Konyaaltı Liman Diese Maisonette-Wohnung m…
$354,599
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Penthouse 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 165 m²
Stockwerk 1/2
Luxuswohnungen mit Hausautomationssystem und Tiefgarage in Konyaaltı, Antalya Diese Wohnunge…
$569,115
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Penthouse 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Stockwerk 3/3
Neue Wohnungen zum Verkauf in Antalya Konyaaltı in der Nähe von Einkaufszentrum und Stränden…
$360,902
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Penthouse 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 141 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage mit Pool an der Hauptstraße in Antalya Konyaaltı Die…
$881,404
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Penthouse 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 165 m²
Stockwerk 4/4
Maisonette-Wohnung mit 3 Schlafzimmern in Liman, Antalya, in Laufnähe zu den Stränden Das Vi…
$341,293
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Penthouse 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit Erdgas in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln in Sarısu Konyaaltı Die Wo…
$225,371
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Penthouse 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Stockwerk 2/2
The penthouse is located in Konyaaltı/Gursu Neighborhood. Completed in 2003, the building is…
$245,337
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Penthouse 8 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 8 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 325 m²
Stockwerk 1/2
Duplex-Wohnung in günstiger Lage in Antalya Konyaaltı zu verkaufen Diese zum Verkauf stehend…
$460,382
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Penthouse 6 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 6 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 5/5
Das 2012 abgeschlossene Komplex befindet sich in Uncalı, einer der exklusivsten und renommie…
$472,216
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Penthouse 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 4/4
Der Standort wurde 2015 auf einem 1384m2 Grundstück mit 2 Blöcken und insgesamt 30 Wohnungen…
$214,412
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Penthouse 6 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 6 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Stockwerk 4/4
Der Komplex wurde 2022 auf einem Grundstück von 9754m2 mit 9 Blöcken und insgesamt 95 Wohnun…
$892,105
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Penthouse 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 4/4
Penthouse befindet sich in Antalya / Konyaalti Hurma Nachbarschaft. In der Lage ist es 2km z…
$191,347
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Penthouse 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 4
Penthouse befindet sich in Konyaaltı/Liman Nachbarschaft. In der Anlage; Indoor-Outdoor-Pool…
$231,639
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Penthouse 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 6
Das Penthouse liegt 8,5 km vom Stadtzentrum von Antalya und nur 1,5 km von den Stränden von …
$345,659
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