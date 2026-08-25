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Penthäuser in Gazipasa, Türkei

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7 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Gazipasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Wohnungen in einem Komplex mit sozialen Aktivitäten in Gazipaşa Antalya Stilvolle Wohnungen …
$220 141
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Penthouse 4 zimmer in Gazipasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 127 m²
Wohnungen in einem Komplex mit sozialen Aktivitäten in Gazipaşa Antalya Stilvolle Wohnungen …
$262 073
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Penthouse 3 zimmer in Gazipasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Luxuswohnungen in einem Komplex in der Nähe der Annehmlichkeiten in Antalya Gazipaşa Die Woh…
$239 599
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Penthouse 3 zimmer in Gazipasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Etagenzahl 7
Wohnungen in der Nähe des Meeres in einem Komplex mit Annehmlichkeiten in Antalya Gazipaşa …
$124 914
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Penthouse 5 zimmer in Gazipasa, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Luxuswohnungen in einem Komplex in der Nähe der Annehmlichkeiten in Antalya Gazipaşa Die Woh…
$319 465
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Penthouse 4 zimmer in Gazipasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Etagenzahl 5
Bezugsfertige Wohnungen in einem Komplex mit Pool in Gazipaşa Antalya Gazipaşa ist eine Küst…
$233 759
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Penthouse 3 zimmer in Gazipasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/5
Was Sie bekommen: Penthouse 2+1 in einem einzigartigen Komplex in einer ruhigen Gegend von G…
$208 086
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