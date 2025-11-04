  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Beylikduzu
  4. Wohnung in einem Neubau Avenue Istanbul

Wohnung in einem Neubau Avenue Istanbul

Beylikduzu, Türkei
Preis auf Anfrage
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38856
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 21.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Beylikduzu

Über den Komplex

Das Projekt The Avenue Istanbul ist eine exklusive Wohnanlage im Stadtteil Beylikdüzü in Istanbul, die Luxus und modernes Wohnen mit einem atemberaubenden Blick auf das Marmarameer vereint.

The Avenue Istanbul zeichnet sich durch seine strategische Lage in der Nähe wichtiger Autobahnen und öffentlicher Verkehrsmittel aus und ist damit sowohl für Eigennutzer als auch für Investoren eine ideale Wahl. Das Projekt bietet eine umfassende Infrastruktur mit großzügigen Grünflächen und einem modernen Einkaufszentrum.

Projekthighlights:

  • Panoramablick auf das Marmarameer.

  • Wohnungen in verschiedenen Größen mit modernem Design.

  • Sporteinrichtungen, darunter Swimmingpools und Fitnesscenter.

  • Hervorragende Anbindung an die E5-Autobahn und die Metrobus-Linie.

  • Geeignet für den Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft.

  • Einkaufszentrum mit zahlreichen Einzelhandelsgeschäften.

  • Speziell gestaltete Kinderspielbereiche und liebevoll angelegte Gärten.

  • 24/7-Sicherheits- und Überwachungssystem.

  • Überdachte und offene Parkplätze für die Bewohner.

  • Nähe zu Schulen, Universitäten und Krankenhäusern.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Beylikduzu, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Bakırköy, Türkei
von
$2,11M
Wohnanlage New residence with a swimming pool, lounge areas and a cinema at 300 meters from the beach, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$1,11M
Wohnanlage PREMIUM CLASS project in the center of Istanbul.
Besiktas, Türkei
von
$420,000
Wohnanlage Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Alanya, Türkei
von
$150,317
Wohngebäude Başak Evler İntaya
Bagcilar, Türkei
Preis auf Anfrage
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Avenue Istanbul
Beylikduzu, Türkei
Preis auf Anfrage
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Wohnanlage New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Wohnanlage New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Wohnanlage New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Wohnanlage New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Wohnanlage New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$291,311
Luxus leben im Herzen von Alanya, wo jeder Tag wie ein Luxus-Resort ist.Stellen Sie sich einen Ort vor, wo mediterraner Luxus den Geist der Freiheit trifft, und jeden Morgen beginnt mit dem Duft des Meeres, der warmen Sonne und dem Gefühl, dass Sie in den schönsten Flecken auf der Karte sind…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Cosy aparment in Alanya nearby beach and Tosmur centrum
Wohnviertel Cosy aparment in Alanya nearby beach and Tosmur centrum
Wohnviertel Cosy aparment in Alanya nearby beach and Tosmur centrum
Wohnviertel Cosy aparment in Alanya nearby beach and Tosmur centrum
Wohnviertel Cosy aparment in Alanya nearby beach and Tosmur centrum
Alle anzeigen Wohnviertel Cosy aparment in Alanya nearby beach and Tosmur centrum
Wohnviertel Cosy aparment in Alanya nearby beach and Tosmur centrum
Oba, Türkei
von
$125,992
-Willkommen in deinem neuen Leben in Alanya! Dieses Apartment zum Verkauf in Alanya, Tosmur mit Swimmingpool und dem großen mediterranen Landschaftsgarten befindet sich in der Nähe vieler Restaurants, des Türkischen Bades und des Strandes. Das exklusive begehrte Apartment in der Nachbarschaf…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Two-bedroom apartment in the heart of Mahmutlar
Wohnviertel Two-bedroom apartment in the heart of Mahmutlar
Wohnviertel Two-bedroom apartment in the heart of Mahmutlar
Wohnviertel Two-bedroom apartment in the heart of Mahmutlar
Wohnviertel Two-bedroom apartment in the heart of Mahmutlar
Alle anzeigen Wohnviertel Two-bedroom apartment in the heart of Mahmutlar
Wohnviertel Two-bedroom apartment in the heart of Mahmutlar
Mahmutlar, Türkei
von
$176,175
Mahmutlar liegt abseits von Verkehr und Stadtverkehr. Die Ipek Residence liegt eine 15-minütige Fahrt vom Zentrum von Alanya und 100 m vom Dienstagsbasar von Mahmutlar entfernt. Die Entfernung zum Meer beträgt 150 Meter. Die Ipek Residence ist ein 5-stöckiges Gebäude, das aus 10 Apartments b…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
04.11.2025
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen