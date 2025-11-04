Wohnung in einem Neubau Avenue Istanbul

Das Projekt The Avenue Istanbul ist eine exklusive Wohnanlage im Stadtteil Beylikdüzü in Istanbul, die Luxus und modernes Wohnen mit einem atemberaubenden Blick auf das Marmarameer vereint.
The Avenue Istanbul zeichnet sich durch seine strategische Lage in der Nähe wichtiger Autobahnen und öffentlicher Verkehrsmittel aus und ist damit sowohl für Eigennutzer als auch für Investoren eine ideale Wahl. Das Projekt bietet eine umfassende Infrastruktur mit großzügigen Grünflächen und einem modernen Einkaufszentrum.
Projekthighlights:
Panoramablick auf das Marmarameer.
Wohnungen in verschiedenen Größen mit modernem Design.
Sporteinrichtungen, darunter Swimmingpools und Fitnesscenter.
Hervorragende Anbindung an die E5-Autobahn und die Metrobus-Linie.
Geeignet für den Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft.
Einkaufszentrum mit zahlreichen Einzelhandelsgeschäften.
Speziell gestaltete Kinderspielbereiche und liebevoll angelegte Gärten.
24/7-Sicherheits- und Überwachungssystem.
Überdachte und offene Parkplätze für die Bewohner.
Nähe zu Schulen, Universitäten und Krankenhäusern.