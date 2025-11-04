Wohnung in einem Neubau Avenue Istanbul

Das Projekt The Avenue Istanbul ist eine exklusive Wohnanlage im Stadtteil Beylikdüzü in Istanbul, die Luxus und modernes Wohnen mit einem atemberaubenden Blick auf das Marmarameer vereint.

The Avenue Istanbul zeichnet sich durch seine strategische Lage in der Nähe wichtiger Autobahnen und öffentlicher Verkehrsmittel aus und ist damit sowohl für Eigennutzer als auch für Investoren eine ideale Wahl. Das Projekt bietet eine umfassende Infrastruktur mit großzügigen Grünflächen und einem modernen Einkaufszentrum.

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