Wohnung in einem Neubau Antpera

Antpera Info ist ein modernes Wohnprojekt in einem sich dynamisch entwickelnden Stadtteil Istanbuls. Das Projekt vereint zeitgemäße Architektur, eine hervorragende Verkehrsanbindung und komfortables urbanes Wohnen.

Antpera Info bietet 1+1- und 2+1-Wohnungen mit hochwertigen Gemeinschaftseinrichtungen, großzügigen Grünflächen und einem starken Investitionspotenzial für eine langfristige Wertsteigerung in Istanbul.

Die wichtigsten Vorteile

Moderne Architektur. Lage in einem wachstumsstarken Stadtteil Istanbuls. Hervorragende Anbindung an Metro, Autobahnen und öffentliche Verkehrsmittel. Wohnungen in den Grundrissen 1+1 und 2+1. Swimmingpool und Fitnessbereich. Landschaftlich gestaltete Grünanlagen und Spazierwege. 24/7-Sicherheitsdienst und kontrollierter Zugang. Tiefgarage. Nähe zu Schulen, Krankenhäusern und Einkaufszentren. Hohe Attraktivität für Vermietung und Kapitalanlage.

Strategische Lage in Ataşehir – Asiatische Seite Istanbuls

Antpera Info ist ein modernes Wohnprojekt im schnell wachsenden Stadtteil Ataşehir auf der asiatischen Seite Istanbuls. Dank einer gezielten Stadtentwicklung, moderner Infrastruktur und der Nähe zu den wichtigsten Verkehrsachsen hat sich Ataşehir zu einem der bedeutendsten Wohn- und Geschäftszentren der Stadt entwickelt.

Die Bewohner profitieren von einer ausgezeichneten Anbindung an Metro-Linien, Autobahnen, Einkaufszentren, Schulen und medizinische Einrichtungen. Gleichzeitig genießen sie die Vorzüge eines ausgewogenen Lebensstils in einer lebendigen und modernen Wohngegend. Dadurch eignet sich Antpera Info sowohl für Eigennutzer als auch für langfristig orientierte Investoren.

Durchdachtes Design und hochwertige Wohnqualität

Das Projekt umfasst funktional gestaltete 1+1- und 2+1-Wohnungen, die optimalen Wohnkomfort, großzügige Raumaufteilung und viel Tageslicht bieten. Jede Wohneinheit überzeugt durch moderne Architektur, intelligente Grundrisse und hochwertige Ausstattungsmerkmale, die den Alltag komfortabler machen und gleichzeitig den langfristigen Immobilienwert steigern.

Darüber hinaus stehen den Bewohnern zahlreiche Gemeinschaftseinrichtungen zur Verfügung, darunter:

liebevoll angelegte Grünflächen,

Spazier- und Erholungswege,

ein Swimmingpool,

ein Fitnessstudio,

ein 24-Stunden-Sicherheitsdienst,

sowie eine Tiefgarage.

Diese Einrichtungen schaffen eine sichere, komfortable und lebenswerte Wohnumgebung.

Investitionspotenzial und Marktchancen

Antpera Info bietet hervorragende Investitionsmöglichkeiten, da die Nachfrage nach Wohnimmobilien in Istanbul kontinuierlich wächst und sich Ataşehir weiterhin dynamisch entwickelt.

Investitionsvorteile