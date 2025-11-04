  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Wohnung in einem Neubau Antpera

Wohnung in einem Neubau Antpera

Adile Nasit Sokak, Türkei
Preis auf Anfrage
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38164
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Adresse
    Adile Nasit Sokak
  • Metro
    Soğanlık (~ 500 m)

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Antpera Info ist ein modernes Wohnprojekt in einem sich dynamisch entwickelnden Stadtteil Istanbuls. Das Projekt vereint zeitgemäße Architektur, eine hervorragende Verkehrsanbindung und komfortables urbanes Wohnen.

Antpera Info bietet 1+1- und 2+1-Wohnungen mit hochwertigen Gemeinschaftseinrichtungen, großzügigen Grünflächen und einem starken Investitionspotenzial für eine langfristige Wertsteigerung in Istanbul.

Die wichtigsten Vorteile

  1. Moderne Architektur.

  2. Lage in einem wachstumsstarken Stadtteil Istanbuls.

  3. Hervorragende Anbindung an Metro, Autobahnen und öffentliche Verkehrsmittel.

  4. Wohnungen in den Grundrissen 1+1 und 2+1.

  5. Swimmingpool und Fitnessbereich.

  6. Landschaftlich gestaltete Grünanlagen und Spazierwege.

  7. 24/7-Sicherheitsdienst und kontrollierter Zugang.

  8. Tiefgarage.

  9. Nähe zu Schulen, Krankenhäusern und Einkaufszentren.

  10. Hohe Attraktivität für Vermietung und Kapitalanlage.

Strategische Lage in Ataşehir – Asiatische Seite Istanbuls

Antpera Info ist ein modernes Wohnprojekt im schnell wachsenden Stadtteil Ataşehir auf der asiatischen Seite Istanbuls. Dank einer gezielten Stadtentwicklung, moderner Infrastruktur und der Nähe zu den wichtigsten Verkehrsachsen hat sich Ataşehir zu einem der bedeutendsten Wohn- und Geschäftszentren der Stadt entwickelt.

Die Bewohner profitieren von einer ausgezeichneten Anbindung an Metro-Linien, Autobahnen, Einkaufszentren, Schulen und medizinische Einrichtungen. Gleichzeitig genießen sie die Vorzüge eines ausgewogenen Lebensstils in einer lebendigen und modernen Wohngegend. Dadurch eignet sich Antpera Info sowohl für Eigennutzer als auch für langfristig orientierte Investoren.

Durchdachtes Design und hochwertige Wohnqualität

Das Projekt umfasst funktional gestaltete 1+1- und 2+1-Wohnungen, die optimalen Wohnkomfort, großzügige Raumaufteilung und viel Tageslicht bieten. Jede Wohneinheit überzeugt durch moderne Architektur, intelligente Grundrisse und hochwertige Ausstattungsmerkmale, die den Alltag komfortabler machen und gleichzeitig den langfristigen Immobilienwert steigern.

Darüber hinaus stehen den Bewohnern zahlreiche Gemeinschaftseinrichtungen zur Verfügung, darunter:

  • liebevoll angelegte Grünflächen,

  • Spazier- und Erholungswege,

  • ein Swimmingpool,

  • ein Fitnessstudio,

  • ein 24-Stunden-Sicherheitsdienst,

  • sowie eine Tiefgarage.

Diese Einrichtungen schaffen eine sichere, komfortable und lebenswerte Wohnumgebung.

Investitionspotenzial und Marktchancen

Antpera Info bietet hervorragende Investitionsmöglichkeiten, da die Nachfrage nach Wohnimmobilien in Istanbul kontinuierlich wächst und sich Ataşehir weiterhin dynamisch entwickelt.

Investitionsvorteile

  • Lage in einem wachstumsstarken Stadtteil mit ausgezeichneter Verkehrsanbindung.

  • Unterschiedliche Wohnungsgrößen für verschiedene Käufergruppen.

  • Hohe Nachfrage nach Mietwohnungen in einem sich schnell entwickelnden Stadtgebiet.

  • Umfangreiche Gemeinschaftseinrichtungen, die langfristige Vermietungen fördern.

  • Nähe zu Verkehrsnetzen, Bildungseinrichtungen und medizinischer Infrastruktur.

  • Ideal sowohl für Eigennutzer als auch für Kapitalanleger, die in Mietimmobilien investieren möchten.

Standort auf der Karte

Adile Nasit Sokak, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Sisli, Türkei
von
$557,109
Wohnanlage New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$571,037
Wohnviertel Alanya Aramis Terrace
Ciplakli, Türkei
von
$180,446
Wohnanlage Penthouse 3+1 LUXUS im Yekta Trade Centre Komplex.
Mahmutlar, Türkei
von
$319,785
Wohnanlage New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Fatih, Türkei
von
$318,348
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Antpera
Adile Nasit Sokak, Türkei
Preis auf Anfrage
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Çekmeköy, Türkei
von
$186,532
Die Residenz besteht aus 2 Wohnhäusern (9 und 13 Etagen) und einem Businesscenter und verfügt über ein Fitnesscenter, angelegte Gärten, eine Sommerküche, Pavillons und einen Kinderspielplatz.Abschluss - Dezember, 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Autobahn - 3 kmU-Bahn-Station - 7 kmEin…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with a fitness center in a prestigious area, in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a fitness center in a prestigious area, in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a fitness center in a prestigious area, in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a fitness center in a prestigious area, in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a fitness center in a prestigious area, in the center of Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with a fitness center in a prestigious area, in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a fitness center in a prestigious area, in the center of Istanbul, Turkey
Beyoglu, Türkei
von
$337,921
Wir bieten schöne Apartments mit verschiedenen Layouts.Ausstattung und Ausstattung im Haus "Smart home" System (Beleuchtung. Vorhänge, Jalousien, Gegensprechanlage usw.)Toshiba KlimaanlageRehau HeizsystemGrohe BatterienGeberit SanitärkeramikWeiße Geräte (elektrische Herdplatte, Backofen, Küh…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Türkei
von
$233,049
Ein Projekt bestehend aus 2 Blöcken. Das Projekt hat Wohnungen mit 2 Schlafzimmern.Wohnanlage in 2 Minuten zu Fuß vom Meer, mit Pavillons und Erholungsgebieten.Mögliche 50% Vorauszahlung und Raten für 9 Monate.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Stadtteil Erdemli ist eine der vielversprec…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
04.11.2025
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen