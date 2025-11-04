Wohnkomplex OBA PRIVILEGE APARTMENTS

Alania, beide
Zum Strand : 3.000 m
Boden: Boden + 4
Baubeginn: März 2023
Kommission: 20. Dezember 2024
? Die Infrastruktur des Komplexes:
* Kinderbecken
* Spielplatz
* Kino im Freien
* Erholungsgebiete
* Yoga-Platz
Arbeitsraum
Bibliothek
* Billard
* Tischtennis
* Innenpool
Türkisches Bad
* Sauna
Zimmer mit Salz
* Dampf
Whirlpool
* Ruhebereich
Das Fitnessstudio.
* Kinderspielzimmer
Café
* Außenpool (700 m2), Jacuzzi
? Eigenschaften des Komplexes:
Shuttle zum Meer
-bewehrtes Gebiet
Geschlossener Parkplatz (252 Parkplätze)
- Wi-Fi.
Satellitenfernsehen
-Einfluss des Territoriums und der Fassaden
Generator
? Ferienwohnungen:
1+1 - 51m2 von 184.000€
2+1 Duplex - 99 - 108m2 276.000€
3+1 Duplex 104m2 + Garten 35m2 430.000 €
Wohnungen:
Eingang Stahltür, Video-Intercom
Einbaumöbel in Küche und Badezimmer
Einbauschrank im Flur
Komplettpaket von Haushaltsgeräten (Kühler, Geschirrspüler, Kochfläche, Backofen, Haube, Waschmaschine)
Klimaanlage in jedem Zimmer
Heizung der Böden im Badezimmer
Dusche
Klempner
elektrische Warmwasserbereiter
? Geeignet für den Erhalt der türkischen Staatsbürgerschaft
Ratenzahlung -0%
Anzahlung -50%
Erfahren Sie mehr über den Kauf einer Wohnung im Chat oder per Telefon. Rufen oder schreiben!
Wohnung in Alanya. Wohnung in Antalya. Wohnung in Istanbul. Wohnung in Mersin. Wohnung in Izmir. Antalya Apartment. Alanyas Wohnung. Türkei Immobilien. Immobilien in der Türkei.
Ausländische Immobilien ab $40.000. Freie Beratung. Hilfe bei der Erlangung des Aufenthaltsstatus.
Planen Sie Immobilien in der Türkei zu kaufen? Wir helfen Ihnen, ein kostenloses Objekt zu finden, einen sicheren Deal mit dem Entwickler zu vereinbaren!