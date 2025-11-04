Wohnkomplex OBA PRIVILEGE APARTMENTS

Alania, beide

Zum Strand : 3.000 m

Boden: Boden + 4

Baubeginn: März 2023

Kommission: 20. Dezember 2024

? Die Infrastruktur des Komplexes:

* Kinderbecken

* Spielplatz

* Kino im Freien

* Erholungsgebiete

* Yoga-Platz

Arbeitsraum

Bibliothek

* Billard

* Tischtennis

* Innenpool

Türkisches Bad

* Sauna

Zimmer mit Salz

* Dampf

Whirlpool

* Ruhebereich

Das Fitnessstudio.

* Kinderspielzimmer

Café

* Außenpool (700 m2), Jacuzzi

? Eigenschaften des Komplexes:

Shuttle zum Meer

-bewehrtes Gebiet

Geschlossener Parkplatz (252 Parkplätze)

- Wi-Fi.

Satellitenfernsehen

-Einfluss des Territoriums und der Fassaden

Generator

? Ferienwohnungen:

1+1 - 51m2 von 184.000€

2+1 Duplex - 99 - 108m2 276.000€

3+1 Duplex 104m2 + Garten 35m2 430.000 €

Wohnungen:

Eingang Stahltür, Video-Intercom

Einbaumöbel in Küche und Badezimmer

Einbauschrank im Flur

Komplettpaket von Haushaltsgeräten (Kühler, Geschirrspüler, Kochfläche, Backofen, Haube, Waschmaschine)

Klimaanlage in jedem Zimmer

Heizung der Böden im Badezimmer

Dusche

Klempner

elektrische Warmwasserbereiter

? Geeignet für den Erhalt der türkischen Staatsbürgerschaft

Ratenzahlung -0%

Anzahlung -50%

