Wohnung in einem Neubau Nobby Garden 2

Nobby Garten 2 ist ein neues Nordic Property Construction Projekt, das drei Hauptkomponenten von hochflüssigem Gehäuse kombiniert: eine ausgezeichnete Lage, eine große Infrastruktur für Wohn- und Erholungszwecke und eine ausgezeichnete Qualität der Wohnung, die an Käufer in fertigen Ausführungen gemietet wird. Nobby Garden 2 setzt das Konzept des Wohnkomplexes Nobby Garden fort, der in funktionalen, komfortablen Layouts und höchsten Baustandards zum Ausdruck kommt.

Nobby Garden 2 befindet sich in einer der ruhigsten und gemütlichsten Gegenden von Alanya – Avsallar. Dieses Gebiet ist bekannt für seine Sandstrände und natürliche Schönheit der Nadelwälder. Es gibt alle notwendigen städtischen Infrastrukturen: Cafés und Restaurants, Kettenmärkte und Bauernmarkt am Mittwoch, ein öffentliches Krankenhaus und private Kliniken, Apotheken, Kindergärten, Schulen, Banken usw.

Ort:

Entfernung zum Flughafen Antalya: 90

Distanz nach Gazipasa Flughafen: 60 km

Entfernung zum Zentrum von Alanya: 20 km

Entfernung zum Meer: 800 m

Entfernung zu Geschäften, Cafés, Restaurants und anderen sozialen Infrastrukturen: 250 m

Entfernung zum Bauernmarkt: 600 m

Nobby Garten 2 befindet sich auf einem Grundstück von 3300 m2 und besteht aus einem Wohnblock für 72 Wohnungen von verschiedenen Layouts. Das moderne Design des Projekts wurde vom führenden Architekturbüro von Alanya entwickelt.

Ferienwohnungen:

Der Wohnkomplex besteht aus 72 Wohnungen:

1+1 (ein Schlafzimmer)

Duplexes 2 + 1 (zwei Etagenwohnungen mit zwei Schlafzimmern);

Duplex 3+1 (zwei Etagenwohnung mit drei Schlafzimmern).

Alle Apartments sind in einem sauberen Finish gemietet:

Die Deckenhöhe beträgt 2,95 m;

Vordertür aus Stahl, hochwertige Innentüren;

Küchenset mit Granit-Arbeitsplatte;

Qualität Klempner;

Badezimmer mit Dusche;

Wand mit waschbarer Farbe lackiert

Fenster mit Doppelverglasung und Aluminiumprofil;

Bodenbelag – Keramikfliesen;

Video-Intercom;

Internet- und IP-TV-Ausgänge;

Iskan (passport) ist bereits im Preis enthalten

Nobby Garten 2 wird dich nicht gleichgültig lassen. Auf dem Gebiet des Komplexes ist: