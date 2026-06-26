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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Ägäisregion, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Ägäisregion, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Stockwerk 4/2
TITEL: Kreditgeeignete 3+1 Duplex-Wohnung in Bostanlı, Karşıyaka – 250 m² Brutto / 197 m²…
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