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21 immobilienobjekt total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Eyupsultan, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Eyupsultan, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 4/28
$283,707
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Gungoren, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Gungoren, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 16
$180,345
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Beyoglu, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Beyoglu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
$609,644
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Kucukcekmece, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Kucukcekmece, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
$267,413
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Silivri, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Silivri, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 14
$180,000
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Bahcelievler, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Bahcelievler, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 9
$618,327
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Beyoglu, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Beyoglu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 18/4
$463,949
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Bagcilar, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Bagcilar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 10
$905,147
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Kucukcekmece, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Kucukcekmece, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 3/26
$273,460
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Kucukcekmece, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Kucukcekmece, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 3/14
$231,222
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Zeytinburnu, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Zeytinburnu, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
$2,20M
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Bakırköy, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Bakırköy, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 14
$492,172
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer in Kagithane, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer
Kagithane, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 10/15
Luxrious and Spacious Duplex Apartment With Sea View in a residential project is located in …
$350,000
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 4/5
Willkommen Sie! Wenn Sie davon träumen, Immobilien in der Türkei zu kaufen, achten Sie auf d…
$265,826
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Kucukcekmece, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Kucukcekmece, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 3
$430,651
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3/16
$366,779
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Catalca, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Catalca, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1/5
$197,058
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Beyoglu, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Beyoglu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 4/18
$463,949
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Wohnungen auf mehreren Ebenen in Basaksehir, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen
Basaksehir, Türkei
$290,000
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Kargıcak, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 4
Willkommen in der Luxus-Wohnanlage in Kargicak! Wir freuen uns, Ihnen diese einzigartige Mai…
$350,407
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Kucukcekmece, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Kucukcekmece, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 14
$489,096
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