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Mehrstöckige Wohnungen in Alanya, Türkei

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5 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Değirmendere, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Değirmendere, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 185 m²
Stockwerk 1/6
The benefits of this apartment: A spacious duplex with a garden with a total area of …
$417,413
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Etagenzahl 8
Der Komplex wird in Alanya/Avsallar von einem der führenden Bauunternehmen in Antalya gebaut…
$185,765
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 4/5
Willkommen Sie! Wenn Sie davon träumen, Immobilien in der Türkei zu kaufen, achten Sie auf d…
$265,826
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Etagenzahl 8
Der Komplex wird in Alanya/Avsallar von einem der führenden Bauunternehmen in Antalya gebaut…
$278,648
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Kargıcak, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 4
Willkommen in der Luxus-Wohnanlage in Kargicak! Wir freuen uns, Ihnen diese einzigartige Mai…
$350,407
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