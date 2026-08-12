Mehrstöckige Wohnungen mit Bergblick kaufen in Türkei

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9 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Eyupsultan, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Eyupsultan, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 4/28
$283,707
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Bagcilar, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Bagcilar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 5/19
$241,409
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 4/5
Willkommen Sie! Wenn Sie davon träumen, Immobilien in der Türkei zu kaufen, achten Sie auf d…
$265,826
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TekceTekce
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Kucukcekmece, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Kucukcekmece, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 3
$430,651
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Kuşadası, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Kuşadası, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
База Гольф клуба за городом Кушадасы. Уединённое тихое место. УК сдаёт под ключ. Ин…
$139,377
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Beyoglu, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Beyoglu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 4/18
$463,949
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Değirmendere, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Değirmendere, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 185 m²
Stockwerk 1/6
The benefits of this apartment: A spacious duplex with a garden with a total area of …
$417,413
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Wohnungen auf mehreren Ebenen in Basaksehir, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen
Basaksehir, Türkei
$290,000
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Kargıcak, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 4
Willkommen in der Luxus-Wohnanlage in Kargicak! Wir freuen uns, Ihnen diese einzigartige Mai…
$350,407
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Immobilienangaben in Türkei

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