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Mehrstöckige Wohnungen in Konyaalti, Türkei

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5 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 245 m²
Stockwerk 2/3
Geräumige Wohnung 5+1 in Konyaalti, Bezirk Uluch.Wir präsentieren Ihnen eine moderne und ger…
$245,642
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Diese garten Duplex-Wohnung in Konyaaltı Hurma bietet Ihnen ein freistehendes Leben!Dieser K…
$232,792
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 4
Nur 350 Meter vom Strand Konyaalti entfernt, einem der beliebtesten Strände von Antalya und …
$700,906
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Das Apartment befindet sich im Stadtteil Konyaalti/Uncali. In der Anlage; Es gibt viele Einr…
$585,232
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Stockwerk 6/7
ID AN 23752 Gebiet: Antalya, Undzhaly Objekttyp: Gehäuse im BauAnzahl der Zimmer: 3 + 1Fläch…
$251,759
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