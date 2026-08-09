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Wohnungen am Meer in Izmir, Türkei

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Konak
41
Çeşme
20
Bornova
9
Çiğli
7
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31 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 337 m²
Stockwerk 1/38
Wohnungen mit Meerblick in einem Komplex in der Nähe von sozialen Einrichtungen und Metro in…
$1,28M
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Wohnung 3 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Stockwerk 16/46
Wohnungen mit Meer und Stadtblick in der Nähe der U-Bahn in Izmir Konak Konak ist eine wicht…
$763,030
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Wohnung 4 zimmer in Karşıyaka, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Karşıyaka, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 8/8
Neu gebaute, geräumige Wohnung mit Meerblick in Meeresnähe in İzmir Karşıyaka Die Wohnung am…
$1,00M
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 12/34
Wohnung mit Meerblick und Gemeinschaftspool in der Nähe der U-Bahn in İzmir Konak Konak ist …
$199,945
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Wohnung 2 zimmer in Çeşme, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Çeşme, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 3/5
Wohnung in einer Wohnanlage in Laufnähe zum Yachthafen und Strand in Çeşme Die Wohnung befin…
$198,789
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Wohnung 4 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 8/10
Brandneue, geräumige Wohnungen mit Meerblick in İzmir Alsancak Die Wohnungen am Meer befinde…
$1,50M
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Wohnung 4 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Stockwerk 4/38
Wohnungen mit Meerblick in einem Komplex in der Nähe von sozialen Einrichtungen und Metro in…
$824,017
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Wohnung 2 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Stockwerk 2/27
Elegante Wohnungen in einem Projekt mit Sicherheit in İzmir Konak Konak ist ein Finanzzentru…
$241,616
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Wohnung 4 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Stockwerk 8/46
Wohnungen mit Meer und Stadtblick in der Nähe der U-Bahn in Izmir Konak Konak ist eine wicht…
$746,845
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Penthouse 5 zimmer in Konak, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 276 m²
Stockwerk 45/46
Wohnungen mit Meer und Stadtblick in der Nähe der U-Bahn in Izmir Konak Konak ist eine wicht…
$1,76M
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Wohnung 5 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 280 m²
Stockwerk 2/38
Wohnungen mit Meerblick in einem Komplex in der Nähe von sozialen Einrichtungen und Metro in…
$987,891
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Wohnung 3 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Stockwerk 4/38
Wohnungen mit Meerblick in einem Komplex in der Nähe von sozialen Einrichtungen und Metro in…
$639,223
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Wohnung 4 zimmer in Karşıyaka, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Karşıyaka, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 5/7
Mittelgeschoss und Maisonette-Wohnungen mit Meerblick in Karşıyaka, Izmir Diese Wohnungen am…
$948,008
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Wohnung 2 zimmer in Çiğli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Çiğli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 1/14
Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer, den Wald und die Stadt in Çiğli İzmir Die Wohnunge…
$115,575
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Wohnung 2 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 12/34
Wohnung in der Nähe der U-Bahn in einer Wohnanlage mit Meerblick in İzmir Konak Konak ist ei…
$210,347
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Wohnung 3 zimmer in Çiğli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Çiğli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 66 m²
Stockwerk 3/14
Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer, den Wald und die Stadt in Çiğli İzmir Die Wohnunge…
$130,013
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Wohnung 2 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 23/34
Wohnungen mit Meerblick in einem Projekt in der Nähe der U-Bahn in İzmir Konak Konak ist ein…
$199,945
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Wohnung 2 zimmer in Foça, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Foça, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen mit 1 Schlafzimmer in einem Strandkomplex in İzmir Foça Diese Wohnungen im Bezirk …
$186,133
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Wohnung 3 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Stockwerk 2/27
Elegante Wohnungen in einem Projekt mit Sicherheit in İzmir Konak Konak ist ein Finanzzentru…
$340,946
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Wohnung 7 zimmer in Karşıyaka, Türkei
Wohnung 7 zimmer
Karşıyaka, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 270 m²
Stockwerk 6/7
Mittelgeschoss und Maisonette-Wohnungen mit Meerblick in Karşıyaka, Izmir Diese Wohnungen am…
$1,47M
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Wohnung 6 zimmer in Karşıyaka, Türkei
Wohnung 6 zimmer
Karşıyaka, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Stockwerk 6/7
Mittelgeschoss und Maisonette-Wohnungen mit Meerblick in Karşıyaka, Izmir Diese Wohnungen am…
$1,26M
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Wohnung 3 zimmer in Karşıyaka, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Karşıyaka, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 3/7
Mittelgeschoss und Maisonette-Wohnungen mit Meerblick in Karşıyaka, Izmir Diese Wohnungen am…
$673,802
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Wohnung 4 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 212 m²
Stockwerk 4/27
Elegante Wohnungen in einem Projekt mit Sicherheit in İzmir Konak Konak ist ein Finanzzentru…
$673,802
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Wohnung 4 zimmer in Çiğli, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Çiğli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Stockwerk 4/14
Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer, den Wald und die Stadt in Çiğli İzmir Die Wohnunge…
$273,913
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Wohnung 2 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 29/46
Wohnungen mit Meer und Stadtblick in der Nähe der U-Bahn in Izmir Konak Konak ist eine wicht…
$482,097
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Wohnung 2 zimmer in Karşıyaka, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Karşıyaka, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 3/7
Mittelgeschoss und Maisonette-Wohnungen mit Meerblick in Karşıyaka, Izmir Diese Wohnungen am…
$379,086
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Wohnung 4 zimmer in Çeşme, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Çeşme, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 162 m²
Etagenzahl 6
Wohnsiedlung – Çeşme, Izmir, Türkei
$855,499
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Wohnung 4 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 163 m²
Etagenzahl 35
Wohnsiedlung – Izmir (city), Izmir, Türkei
$478,518
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Wohnung 3 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 38
Wohnsiedlung – Izmir (city), Izmir, Türkei
$647,057
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Wohnung 3 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 79 m²
Etagenzahl 24
Wohnsiedlung – Izmir (city), Izmir, Türkei
$454,747
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Eigenschaftstypen in Izmir

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Izmir, Türkei

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
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