Wohnungen mit Bergblick kaufen in Izmir, Türkei

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Konak
41
Çeşme
20
Bornova
9
Çiğli
7
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5 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Güzelbahçe, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Güzelbahçe, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/5
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$239,315
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Wohnung 4 zimmer in Güzelbahçe, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Güzelbahçe, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Stockwerk 2/5
Neue Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten des täglichen Lebens und Stränden in Güzelba…
$330,545
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Wohnung 3 zimmer in Bornova, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bornova, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/5
Wohnungen zum Verkauf in einer Anlage mit Pool in Bornova, Izmir Bornova ist eines der sich …
$232,377
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 4 zimmer in Bornova, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Bornova, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Stockwerk 1/5
Wohnungen zum Verkauf in einer Anlage mit Pool in Bornova, Izmir Bornova ist eines der sich …
$273,913
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Wohnung 5 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 196 m²
Etagenzahl 33
Wohnsiedlung – Izmir (city), Izmir, Türkei
$1,26M
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Eigenschaftstypen in Izmir

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Izmir, Türkei

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