Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Marmararegion
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Büro

Büroräumen in Marmararegion, Türkei

;
İstanbul
11
Yalova
6
Yalova Merkez
5
17 immobilienobjekte total found
Büro 95 m² in Süreyya Opera, Türkei
Büro 95 m²
Süreyya Opera, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 1
$12,09M
Eine Anfrage stellen
Büro 85 m² in Sariyer, Türkei
Büro 85 m²
Sariyer, Türkei
Fläche 85 m²
Etagenzahl 65
Geräumige Büroräume in der Nähe der TEM-Autobahn in İstanbul Sarıyer Sarıyer, einer der beli…
$725,104
Eine Anfrage stellen
Büro 41 m² in Yalova Merkez, Türkei
Büro 41 m²
Yalova Merkez, Türkei
Fläche 41 m²
Stockwerk 1/5
Geschäfte an der Autobahn nach Istanbul in Yalova Gaziosmanpaşa Yalova ist aufgrund seiner N…
$78,514
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Büro 57 m² in Atasehir, Türkei
Büro 57 m²
Atasehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 57 m²
Etagenzahl 9
Investitionsobjekte in der Nähe der U-Bahn in Ataşehir, Istanbul Die Gewerbeimmobilien befin…
$267,873
Eine Anfrage stellen
Büro 39 m² in Yalova Merkez, Türkei
Büro 39 m²
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 1/4
Büros und Geschäfte in einem Komplex in der Nähe von staatlichen Einrichtungen in Yalova Yal…
$86,597
Eine Anfrage stellen
Büro 135 m² in Yalova Merkez, Türkei
Büro 135 m²
Yalova Merkez, Türkei
Fläche 135 m²
Stockwerk 2/4
Gewerbeimmobilien zum Verkauf in Yalova, in der Nähe aller notwendigen Einrichtungen Dank de…
$157,029
Eine Anfrage stellen
Büro 377 m² in Sisli, Türkei
Büro 377 m²
Sisli, Türkei
Fläche 377 m²
Schlüsselfertige Geschäfte geeignet für Investitionen in Şişli Istanbul Das Projekt befindet…
$2,30M
Eine Anfrage stellen
Büro 478 m² in Maltepe, Türkei
Büro 478 m²
Maltepe, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 478 m²
Etagenzahl 29
Premium-Büros mit Mietgarantieoption in der Nähe der Hauptstraße in Maltepe Istanbul Die Pre…
$1,85M
Eine Anfrage stellen
Büro 107 m² in Esenyurt, Türkei
Büro 107 m²
Esenyurt, Türkei
Fläche 107 m²
Etagenzahl 35
Meerblick-Büros zu verkaufen in İstanbul Esenyurt Die zu verkaufenden Büros befinden sich im…
$234,389
Eine Anfrage stellen
Büro 40 m² in Altınova, Türkei
Büro 40 m²
Altınova, Türkei
Fläche 40 m²
Stockwerk 1/3
Büros und Geschäfte im Geschäftszentrum an der Hauptstraße in Yalova Yalova wird häufig aufg…
$70,267
Eine Anfrage stellen
Büro 140 m² in 306, Türkei
Büro 140 m²
306, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Stockwerk 4
$36,04M
Eine Anfrage stellen
Büro 57 m² in Atasehir, Türkei
Büro 57 m²
Atasehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 57 m²
Etagenzahl 14
Hochrentable Gewerbeimmobilien in bester Lage in Istanbul Ataşehir Diese Büros und Geschäfte…
$277,380
Eine Anfrage stellen
Büro 71 m² in Yalova Merkez, Türkei
Büro 71 m²
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 71 m²
Stockwerk 1/4
Büros und Geschäfte in einem Komplex in der Nähe von staatlichen Einrichtungen in Yalova Yal…
$115,575
Eine Anfrage stellen
Büro 102 m² in Yalova Merkez, Türkei
Büro 102 m²
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 102 m²
Stockwerk 2/4
Büros und Geschäfte in einem Komplex in der Nähe von staatlichen Einrichtungen in Yalova Yal…
$142,019
Eine Anfrage stellen
Büro in Fatih, Türkei
Büro
Fatih, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
The project offers high quality office premises, built taking into account comfort and effic…
$210,713
Eine Anfrage stellen
Büro in Beyoglu, Türkei
Büro
Beyoglu, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Commercial offices with a panoramic view of the city in Istanbul The residence offers a co…
$967,425
Eine Anfrage stellen
Office For Sale in Istanbul Maltepe with Sea view in Maltepe, Türkei
Office For Sale in Istanbul Maltepe with Sea view
Maltepe, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Etagenzahl 5
The Office is in Maltepe , Istanbul's Asian side, which is becoming increasingly popular, an…
$662,000
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Marmararegion

gewerbeimmobilien
hotels
anlageimmobilien
laden
Realting.com
Gehen