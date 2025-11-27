Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Eskişehir
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Büro

Büroräumen in Eskişehir, Türkei

gewerbeimmobilien
10
laden
5
4 immobilienobjekte total found
Büro 160 m² in Tepebaşı, Türkei
Büro 160 m²
Tepebaşı, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
$6,96M
Eine Anfrage stellen
Büro 75 m² in Tepebaşı, Türkei
Büro 75 m²
Tepebaşı, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 3
$5,22M
Eine Anfrage stellen
Büro 60 m² in Odunpazarı, Türkei
Büro 60 m²
Odunpazarı, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 4
$2,63M
Eine Anfrage stellen
NotarNotar
Büro 125 m² in Odunpazarı, Türkei
Büro 125 m²
Odunpazarı, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Stockwerk 3
$4,58M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen