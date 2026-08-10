Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Muratpasa
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Büro

Büroräumen in Muratpasa, Türkei

;
gewerbeimmobilien
43
hotels
5
anlageimmobilien
3
laden
8
19 immobilienobjekte total found
Büro 150 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 150 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 5
Gewerbeimmobilien an der Ringstraße in Alanya Die Gewerbeimmobilien befinden sich in Alanya,…
$280,447
Eine Anfrage stellen
Büro 68 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 68 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 68 m²
Gewerbeimmobilien mit Blick auf die Stadt in einem Geschäftszentrum in Oba, Alanya Oba, gele…
$228,189
Eine Anfrage stellen
Büro 115 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 115 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 115 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf an der belebten Ringstraße in Oba, Alanya Alanya, das Herz der…
$696,212
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Büro 161 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 161 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 161 m²
Geräumige und stilvoll gestaltete Büros mit Blick auf die Stadt zum Verkauf im Zentrum von A…
$466,546
Eine Anfrage stellen
Büro 128 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 128 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 128 m²
Stockwerk 3
Büros in einem Einkaufszentrum mit überdachter Parkgarage im Zentrum von Oba, Alanya Oba zei…
$530,540
Eine Anfrage stellen
Büro 123 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 123 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 123 m²
Stockwerk 1
Büros und Geschäfte in Gehweite zum Strand in Avsallar, Alanya Avsallar, ein Stadtteil von A…
$542,292
Eine Anfrage stellen
Büro 70 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 70 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Neue Büros im belebten Zentrum der Annehmlichkeiten in Alanya Mahmutlar Die schicken Büros b…
$283,312
Eine Anfrage stellen
Büro 209 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 209 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 209 m²
Stockwerk 4
Büros in einem Einkaufszentrum mit überdachter Parkgarage im Zentrum von Oba, Alanya Oba zei…
$764,434
Eine Anfrage stellen
Büro 68 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 68 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 68 m²
Gewerbeimmobilien mit Blick auf die Stadt in einem Geschäftszentrum in Oba, Alanya Oba, gele…
$211,075
Eine Anfrage stellen
Büro 247 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 247 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 247 m²
Stockwerk 2
Büros und Geschäfte in Gehweite zum Strand in Avsallar, Alanya Avsallar, ein Stadtteil von A…
$588,445
Eine Anfrage stellen
Büro 55 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 55 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 55 m²
Geräumige und stilvoll gestaltete Büros mit Blick auf die Stadt zum Verkauf im Zentrum von A…
$174,955
Eine Anfrage stellen
Büro 143 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 143 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 143 m²
Gewerbeimmobilien mit Blick auf die Stadt in einem Geschäftszentrum in Oba, Alanya Oba, gele…
$319,465
Eine Anfrage stellen
Büro 73 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 73 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 73 m²
Stockwerk 1
Büros und Geschäfte in Gehweite zum Strand in Avsallar, Alanya Avsallar, ein Stadtteil von A…
$161,534
Eine Anfrage stellen
Büro 90 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 90 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Büros in einem Einkaufszentrum mit überdachter Parkgarage im Zentrum von Oba, Alanya Oba zei…
$393,626
Eine Anfrage stellen
Büro 95 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 95 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 95 m²
Geräumige und stilvoll gestaltete Büros mit Blick auf die Stadt zum Verkauf im Zentrum von A…
$262,432
Eine Anfrage stellen
Büro 70 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 70 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 70 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf an der belebten Ringstraße in Oba, Alanya Alanya, das Herz der…
$514,505
Eine Anfrage stellen
Büro 130 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 130 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Neue Büros im belebten Zentrum der Annehmlichkeiten in Alanya Mahmutlar Die schicken Büros b…
$466,284
Eine Anfrage stellen
Büro 102 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 102 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 102 m²
Stockwerk 1
Büros und Geschäfte in Gehweite zum Strand in Avsallar, Alanya Avsallar, ein Stadtteil von A…
$467,295
Eine Anfrage stellen
Büro 242 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 242 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 5
Fläche 242 m²
Stockwerk 4
Büros in einem Einkaufszentrum mit überdachter Parkgarage im Zentrum von Oba, Alanya Oba zei…
$787,252
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen