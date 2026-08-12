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Büroräumen in İstanbul, Türkei

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11 immobilienobjekte total found
Büro 95 m² in Süreyya Opera, Türkei
Büro 95 m²
Süreyya Opera, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 1
$12,09M
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Büro 85 m² in Sariyer, Türkei
Büro 85 m²
Sariyer, Türkei
Fläche 85 m²
Etagenzahl 65
Geräumige Büroräume in der Nähe der TEM-Autobahn in İstanbul Sarıyer Sarıyer, einer der beli…
$725,104
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Büro 57 m² in Atasehir, Türkei
Büro 57 m²
Atasehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 57 m²
Etagenzahl 9
Investitionsobjekte in der Nähe der U-Bahn in Ataşehir, Istanbul Die Gewerbeimmobilien befin…
$267,873
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TekceTekce
Büro 377 m² in Sisli, Türkei
Büro 377 m²
Sisli, Türkei
Fläche 377 m²
Schlüsselfertige Geschäfte geeignet für Investitionen in Şişli Istanbul Das Projekt befindet…
$2,30M
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Büro 478 m² in Maltepe, Türkei
Büro 478 m²
Maltepe, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 478 m²
Etagenzahl 29
Premium-Büros mit Mietgarantieoption in der Nähe der Hauptstraße in Maltepe Istanbul Die Pre…
$1,85M
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Büro 107 m² in Esenyurt, Türkei
Büro 107 m²
Esenyurt, Türkei
Fläche 107 m²
Etagenzahl 35
Meerblick-Büros zu verkaufen in İstanbul Esenyurt Die zu verkaufenden Büros befinden sich im…
$234,389
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Büro 140 m² in 306, Türkei
Büro 140 m²
306, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Stockwerk 4
$36,04M
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Büro 57 m² in Atasehir, Türkei
Büro 57 m²
Atasehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 57 m²
Etagenzahl 14
Hochrentable Gewerbeimmobilien in bester Lage in Istanbul Ataşehir Diese Büros und Geschäfte…
$277,380
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Büro in Fatih, Türkei
Büro
Fatih, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
The project offers high quality office premises, built taking into account comfort and effic…
$210,713
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Büro in Beyoglu, Türkei
Büro
Beyoglu, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Commercial offices with a panoramic view of the city in Istanbul The residence offers a co…
$967,425
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Office For Sale in Istanbul Maltepe with Sea view in Maltepe, Türkei
Office For Sale in Istanbul Maltepe with Sea view
Maltepe, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Etagenzahl 5
The Office is in Maltepe , Istanbul's Asian side, which is becoming increasingly popular, an…
$662,000
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