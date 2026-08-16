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Büroräumen in Zentralanatolien, Türkei

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Eskişehir
4
Ankara
3
Golbasi
3
7 immobilienobjekte total found
Büro 96 m² in Golbasi, Türkei
Büro 96 m²
Golbasi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 96 m²
Etagenzahl 7
Büros am Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Boulevard in Ankara Als Hauptstadt und Verwaltungsze…
$193,977
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Büro 160 m² in Tepebaşı, Türkei
Büro 160 m²
Tepebaşı, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
$6,98M
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Büro 125 m² in Odunpazarı, Türkei
Büro 125 m²
Odunpazarı, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Stockwerk 3
$4,59M
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Büro 60 m² in Odunpazarı, Türkei
Büro 60 m²
Odunpazarı, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 4
$2,64M
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Büro 75 m² in Tepebaşı, Türkei
Büro 75 m²
Tepebaşı, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 3
$5,23M
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Büro 55 m² in Golbasi, Türkei
Büro 55 m²
Golbasi, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 55 m²
Etagenzahl 7
Büros am Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Boulevard in Ankara Als Hauptstadt und Verwaltungsze…
$198,959
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TekceTekce
Büro 50 m² in Golbasi, Türkei
Büro 50 m²
Golbasi, Türkei
Fläche 50 m²
Etagenzahl 4
Neu gebaute Gewerbeimmobilien in bester Lage in İncek, Ankara Diese neu gebauten Gewerbeimmo…
$133,936
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