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Büroräumen in Golbasi, Türkei

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Büro 50 m² in Golbasi, Türkei
Büro 50 m²
Golbasi, Türkei
Fläche 50 m²
Etagenzahl 4
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Büro 55 m² in Golbasi, Türkei
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Golbasi, Türkei
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Büro 96 m² in Golbasi, Türkei
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Golbasi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 96 m²
Etagenzahl 7
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