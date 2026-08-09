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Büroräumen in Yalova Merkez, Türkei

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7 immobilienobjekte total found
Büro 63 m² in Yalova Merkez, Türkei
Büro 63 m²
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 1/6
Geschäfte zum Verkauf im Stadtteil Gaziosmanpaşa in Yalova, mit Blick auf die Istanbul Road …
$82,058
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Büro 71 m² in Yalova Merkez, Türkei
Büro 71 m²
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 71 m²
Stockwerk 1/4
Büros und Geschäfte in einem Komplex in der Nähe von staatlichen Einrichtungen in Yalova Yal…
$115,575
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Büro 102 m² in Yalova Merkez, Türkei
Büro 102 m²
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 102 m²
Stockwerk 2/4
Büros und Geschäfte in einem Komplex in der Nähe von staatlichen Einrichtungen in Yalova Yal…
$143,053
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TekceTekce
Büro 135 m² in Yalova Merkez, Türkei
Büro 135 m²
Yalova Merkez, Türkei
Fläche 135 m²
Stockwerk 2/4
Gewerbeimmobilien zum Verkauf in Yalova, in der Nähe aller notwendigen Einrichtungen Dank de…
$157,626
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Büro 22 m² in Yalova Merkez, Türkei
Büro 22 m²
Yalova Merkez, Türkei
Fläche 22 m²
Stockwerk 1/6
Geschäfte zum Verkauf im Stadtteil Gaziosmanpaşa in Yalova, mit Blick auf die Istanbul Road …
$47,173
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Büro 41 m² in Yalova Merkez, Türkei
Büro 41 m²
Yalova Merkez, Türkei
Fläche 41 m²
Stockwerk 1/5
Geschäfte an der Autobahn nach Istanbul in Yalova Gaziosmanpaşa Yalova ist aufgrund seiner N…
$78,813
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Büro 39 m² in Yalova Merkez, Türkei
Büro 39 m²
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 1/4
Büros und Geschäfte in einem Komplex in der Nähe von staatlichen Einrichtungen in Yalova Yal…
$86,867
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