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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Bursa, Türkei

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Kestel
34
Nilufer
29
Osmangazi
17
Mudanya
11
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11 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 1/5
1-Schlafzimmer-Wohnungen zu erschwinglichen Preisen in Bursa Nilüfer Der Stadtteil Kayapa in…
$72 964
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Wohnung 3 zimmer in Osmangazi, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Osmangazi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 10/13
2-Schlafzimmer-Wohnung zum Verkauf in einer Wohnanlage mit Parkplätzen in Osmangazi, Bursa D…
$103 948
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Wohnung 3 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 217 m²
Stockwerk 2/5
2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in einer Wohnanlage mit Pool und überdachter Parkgarage in Bu…
$364 235
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Wohnung 4 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 320 m²
Stockwerk 4/5
2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in einer Wohnanlage mit Pool und überdachter Parkgarage in Bu…
$478 643
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Wohnung 3 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen in einem Wohnkomplex mit umfangreichen sozialen Einrichtungen in Kayapa, Bursa Kay…
$121 412
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Wohnung 2 zimmer in Osmangazi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Osmangazi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 1/5
Investitionswohnungen mit überdachter Parkgarage in Bursa Osmangazi Diese Wohnungen befinden…
$98 692
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 4 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen in einem Wohnkomplex mit umfangreichen sozialen Einrichtungen in Kayapa, Bursa Kay…
$135 421
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Wohnung 3 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Stockwerk 1/5
2-Schlafzimmer-Wohnungen in einem Projekt mit Pool, geeignet als Kapitalanlage in Bursa Der …
$116 742
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Wohnung 3 zimmer in Osmangazi, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Osmangazi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 1/5
Investitionswohnungen mit überdachter Parkgarage in Bursa Osmangazi Diese Wohnungen befinden…
$140 091
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Wohnung 4 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
Stockwerk 4/9
Wohnungen in Bursa Nilüfer in einer Renommierten Wohnanlage Das Viertel Odunluk in Nilüfer, …
$381 747
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Studio in Marmararegion, Türkei
Studio
Marmararegion, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 4
Район Кестель, г. Алания Комплекс "Аква Резиденц" 1+0, студия.  4-й этаж. Окна на го…
$111 491
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Eigenschaftstypen in Bursa

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Bursa, Türkei

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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