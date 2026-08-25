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Wohnungen am Meer in Bursa, Türkei

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Kestel
34
Nilufer
29
Osmangazi
17
Mudanya
11
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16 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Mudanya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Stockwerk 1/6
Wohnungen mit Meerblick in Mudanya, Bursa, in einem Komplex mit Parkplatz Die Wohnungen im S…
$207 895
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Wohnung 4 zimmer in Mudanya, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stockwerk 2/6
Wohnungen mit Meerblick in Mudanya, Bursa, in einem Komplex mit Parkplatz Die Wohnungen im S…
$249 828
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Wohnung 3 zimmer in Mudanya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen mit Meerblick und Schwimmbad in Güzelyalı, Mudanya, Bursa Diese Wohnungen im Stadt…
$145 928
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 4 zimmer in Mudanya, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Stockwerk 2/4
Wohnungen mit Meerblick und Schwimmbad in Güzelyalı, Mudanya, Bursa Diese Wohnungen im Stadt…
$171 611
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Wohnung 3 zimmer in Mudanya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Stockwerk 3/4
1 und 2-Schlafzimmer-Wohnungen mit Meerblick in Mudanya, Bursa, zu verkaufen Diese Wohnungen…
$137 756
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Wohnung 2 zimmer in Karacabey, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Karacabey, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 1/3
Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage mit Schwimmbad in Bursa Karacabey Diese Wohnungen be…
$124 914
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 4 zimmer in Mudanya, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Stockwerk 1/6
Wohnungen in Meeresnähe in einer Anlage mit Innen und Außenpools in Bursa Die luxuriösen und…
$228 815
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Wohnung 4 zimmer in Gemlik, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Gemlik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 192 m²
Stockwerk 1/4
Elegante Wohnungen in einem Komplex mit Pool in Bursa Gemlik Das Projekt befindet sich in Ku…
$187 955
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Wohnung 4 zimmer in Karacabey, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Karacabey, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 2/3
Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage mit Schwimmbad in Bursa Karacabey Diese Wohnungen be…
$270 842
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Wohnung 3 zimmer in Mudanya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Stockwerk 2/4
2-Schlafzimmer-Wohnung mit Meerblick in Prime 360 in Mudanya Bursa Burgaz in Güzelyalı, eine…
$166 941
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Wohnung 5 zimmer in Mudanya, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Stockwerk 4/6
Wohnungen mit Meerblick in Mudanya, Bursa, in einem Komplex mit Parkplatz Die Wohnungen im S…
$374 742
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Wohnung 3 zimmer in Mudanya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Stockwerk 1/6
Wohnungen in Meeresnähe in einer Anlage mit Innen und Außenpools in Bursa Die luxuriösen und…
$160 009
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Wohnung 4 zimmer in Gemlik, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Gemlik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Stockwerk 2/6
Wohnungen mit Meerblick in Bursa mit Innenparkplatz Diese Wohnungen befinden sich in der Reg…
$205 466
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Wohnung 2 zimmer in Mudanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 1/4
1 und 2-Schlafzimmer-Wohnungen mit Meerblick in Mudanya, Bursa, zu verkaufen Diese Wohnungen…
$79 385
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Wohnung 3 zimmer in Mudanya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen mit Meerblick und überdachten Parkplätzen in Mudanya Die 2-Schlafzimmer-Wohnungen …
$166 941
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Studio in Marmararegion, Türkei
Studio
Marmararegion, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 4
Район Кестель, г. Алания Комплекс "Аква Резиденц" 1+0, студия.  4-й этаж. Окна на го…
$111 491
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Eigenschaftstypen in Bursa

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Bursa, Türkei

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
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