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Wohnungen mit Swimmingpool in Bursa, Türkei

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Wohnung 2 zimmer in Kestel, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/3
We present you a project designed specifically for lovers of a relaxing and pleasant stay wi…
$188 787
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Wohnung 2 zimmer in Kestel, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 1/5
Wir präsentieren Ihnen ein völlig neues Projekt in der Elite-Region von Kestel. Hochrangiges…
$138 378
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Eigenschaftstypen in Bursa

1 Zimmer
2 Zimmer
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Immobilienangaben in Bursa, Türkei

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