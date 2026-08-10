Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Antalya
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Antalya, Türkei

;
Muratpasa
5
Alanya
10
Aksu
6
Kemer
4
30 immobilienobjekte total found
Hotel 8 m² in Camyuva, Türkei
Hotel 8 m²
Camyuva, Türkei
Fläche 8 m²
$9,79B
Eine Anfrage stellen
Hotel 4 m² in Camyuva, Türkei
Hotel 4 m²
Camyuva, Türkei
Fläche 4 m²
$685,95M
Eine Anfrage stellen
Hotel in Muratpasa, Türkei
Hotel
Muratpasa, Türkei
Betriebshotel in Adrasan (Antalya) - fertiges Hotelgeschäft umgeben von Bergen und dem Mitte…
$3,21M
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Hotel 13 000 m² in Alanya, Türkei
Hotel 13 000 m²
Alanya, Türkei
Zimmer 325
Fläche 13 000 m²
$44,31M
Eine Anfrage stellen
Hotel 1 m² in Muratpasa, Türkei
Hotel 1 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 50
Fläche 1 m²
$267,551
Eine Anfrage stellen
Hotel in Mittelmeerregion, Türkei
Hotel
Mittelmeerregion, Türkei
Zimmer 1
Preis auf Anfrage!5 Sterne Hotel am Meer.Zimmer: 500+Privatstrand, mit der Blauen Flagge aus…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Two hotels in Antalya are for sale. in Muratpasa, Türkei
Two hotels in Antalya are for sale.
Muratpasa, Türkei
Fläche 7 800 m²
Zwei Hotels zum Verkauf in Muratpasa und Kepez | Antalya.Preis für zwei Hotels 26,000.000 EU…
$30,08M
Eine Anfrage stellen
Hotel in Muratpasa, Türkei
Hotel
Muratpasa, Türkei
Zimmer 20
Schlafräume 20
Anzahl der Badezimmer 20
5 star beach hotel near Konyaalti beach   The hotel is in a convenient location, half a mile…
$1,09M
Eine Anfrage stellen
Hotel in Mittelmeerregion, Türkei
Hotel
Mittelmeerregion, Türkei
Preis auf Anfrage!5 Sterne Hotel am Meer.Zimmer: 200+Privater Strand, mit der Blauen Flagge …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Hotel 2 500 m² in Oba, Türkei
Hotel 2 500 m²
Oba, Türkei
Zimmer 146
Fläche 2 500 m²
$9,45M
Eine Anfrage stellen
Family Suite: (2+1) in Aksu, Türkei
Family Suite: (2+1)
Aksu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Stockwerk 2/7
Zimmer mit Balkon, keine Terrassen.Gesamtfläche 76m2Wohnfläche 70.74Küche und Wohnzimmer 21.…
$256,162
Eine Anfrage stellen
Hotel in Gazipasa, Türkei
Hotel
Gazipasa, Türkei
Zimmer 20
Schlafräume 20
Anzahl der Badezimmer 20
Agency KVADRAT offers for sale hotel. Consists of 229 rooms, including rooms for disabled. R…
$20,03M
Eine Anfrage stellen
Hotel in Alanya, Türkei
Hotel
Alanya, Türkei
250 m to the sea. Our facility has a 40 m long beach. 120 km from Antalya airport, 12 km fro…
$21,28M
Eine Anfrage stellen
Hotel 370 000 m² in Mittelmeerregion, Türkei
Hotel 370 000 m²
Mittelmeerregion, Türkei
Fläche 370 000 m²
Das Hotel liegt an der MittelmeerküsteAnzahl der Zimmer - 400+Hotelbereich - 370.000 m2Bauja…
$404,86M
Eine Anfrage stellen
5* hotel in Alanya in Alanya, Türkei
5* hotel in Alanya
Alanya, Türkei
Fläche 18 000 m²
5 Sterne Hotel in Alanya.Fläche: 18.000 m2Baujahr: 2016Zimmer: 335 Zimmer. Es ist möglich, w…
$80,97M
Eine Anfrage stellen
Swim up (1+1) in Aksu, Türkei
Swim up (1+1)
Aksu, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 1/7
Die Zimmer befinden sich im 0. Stock, mit einem kleinen Garten und Blick auf den großen Pool…
$188,454
Eine Anfrage stellen
Hotel in Kemer, Türkei
Hotel
Kemer, Türkei
The hotel was built in 2004, the last renovation was carried out in 2014. It is a single 4-s…
$7,06M
Eine Anfrage stellen
Hotel in Alanya, Türkei
Hotel
Alanya, Türkei
Zimmer 20
Schlafräume 19
Anzahl der Badezimmer 19
The hotel is in Alanya 248 rooms suit, 74 m2. 50 standard rooms. To the beach 0 m. Plot 8.80…
$28,68M
Eine Anfrage stellen
5* hotel in Alanya on the first coastline. in Alanya, Türkei
5* hotel in Alanya on the first coastline.
Alanya, Türkei
Fläche 50 000 m²
5 Sterne Hotel in Alanya.Preis: 100,000,000 EURFläche: 50.000 m2Baujahr: 2008Anzahl der Zimm…
$115,67M
Eine Anfrage stellen
Hotel 4 850 m² in Kemer, Türkei
Hotel 4 850 m²
Kemer, Türkei
Zimmer 20
Schlafräume 20
Anzahl der Badezimmer 20
Fläche 4 850 m²
The hotel is located in the village of Beldibi, near the beach. Built in 2003, the last reno…
$10,70M
Eine Anfrage stellen
Hotel in Konyaalti, Türkei
Hotel
Konyaalti, Türkei
Zimmer 20
APART HOTEL. ANTALYA. CANDYALS 300m to the beach. Beds: 38 (can be increased) Price: 2.250 0…
$2,48M
Eine Anfrage stellen
Hotel in Alanya, Türkei
Hotel
Alanya, Türkei
Zimmer 20
Schlafräume 20
Anzahl der Badezimmer 20
This all-inclusive deluxe hotel is located in Alanya, 12 km from the beach. It features a sp…
$46,88M
Eine Anfrage stellen
Hotel in Alanya, Türkei
Hotel
Alanya, Türkei
The hotel complex is located on the first coastline, from the center of Alanya, 12 km. From …
$27,69M
Eine Anfrage stellen
Hotel in Muratpasa, Türkei
Hotel
Muratpasa, Türkei
The hotel is located near the private beach in Antalya. Built in 2003, the last restoration …
$125,56M
Eine Anfrage stellen
King Suite: (2+1) in Aksu, Türkei
King Suite: (2+1)
Aksu, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Stockwerk 5/7
Zimmer mit großer Terrasse und Jacuzzi.Gesamtfläche 110.46 m2Wohnfläche 71.26Küche und Wohnz…
$364,410
Eine Anfrage stellen
Hotel in Alanya, Türkei
Hotel
Alanya, Türkei
Zimmer 20
Schlafräume 20
Anzahl der Badezimmer 20
The hotel is urban type, it is one main 6-storey building. Located 40 km from Alanya airport…
$8,38M
Eine Anfrage stellen
Junior De Luxe: (1+1) in Aksu, Türkei
Junior De Luxe: (1+1)
Aksu, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Stockwerk 5/7
Zimmer mit großen Terrassen und privaten Jacuzzis.Gesamtfläche88.56 m2Wohnfläche 39.60Küche …
$222,000
Eine Anfrage stellen
Standard (1+1) in Aksu, Türkei
Standard (1+1)
Aksu, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 7
Zimmer mit BalkonGesamtfläche 42 m2Wohnfläche 38.60Küche und Wohnzimmer 18.60Schlafzimmer 11…
$169,270
Eine Anfrage stellen
Ervaar het toppunt van luxe: fractioneel eigendom in elitehotels in Alanya, Türkei
Ervaar het toppunt van luxe: fractioneel eigendom in elitehotels
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 3/7
Het Right Way Invest-programma biedt investeerders een unieke kans om een ​​aandeel in hotel…
$131,708
Eine Anfrage stellen
Junior (1+1) in Aksu, Türkei
Junior (1+1)
Aksu, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 2/7
Zimmer mit Balkon, kein Jacuzzi.Gesamtfläche 42 m2Wohnfläche 38.72Küche und Wohnzimmer 18.60…
$169,270
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Antalya

gewerbeimmobilien
büros
anlageimmobilien
laden
Realting.com
Gehen