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Villen mit Swimmingpool in Ägäisregion, Türkei

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Bodrum
6
Mugla
265
Fethiye
44
Izmir
33
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13 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Ölüdeniz, Türkei
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Villa 5 zimmer
Ölüdeniz, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
Diese neue Premium-Villa in einer der malerischsten Gegenden von Fethiye bietet die perfekte…
$500,000
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Villa 6 zimmer in Ölüdeniz, Türkei
Villa 6 zimmer
Ölüdeniz, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Eine Villa, in der Raum, Qualität und Privatsphäre perfekt harmonieren Diese großzügige, …
$600,248
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Villa 5 zimmer in Ölüdeniz, Türkei
Villa 5 zimmer
Ölüdeniz, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 488 m²
Etagenzahl 3
SOLE AUTHORIZED NACH JILTAŞ HOMES REAL ESTATEDiese exklusive Villa befindet sich in Hisarönü…
Preis auf Anfrage
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Homes Gayrimenkul
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Villa 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 1
Luxury 3+1 villas in a protected area of ​​the Bodrum PeninsulaIn the heart of the picturesq…
$900,000
MwSt.
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Villa 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
🏡 Villa in Uzumlu, Fethiye Nur 15 Minuten vom Meer entfernt, ruhige, erhöhte Lage, umgebe…
$1,000,000
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Villa 5 zimmer in Faralya, Türkei
Villa 5 zimmer
Faralya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Eine Villa am Meer in Faralya – ein Ort, an dem die Natur Teil Ihres Lebens wird. Es gibt O…
$680,000
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Villa 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Vorteile des Projekts:Privater Pool Privater Strand Meerblick Gemeinsame Pools mit Wasserrut…
$730,519
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Leben am Wasser ist ein Traum, der Wirklichkeit werden kann.Im Zentrum von Fethiye, nur 150 …
$550,000
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Villa 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Etagenzahl 2
The villa in the FABAY residential complex in Adabuku Bay is one of the best options for liv…
$775,890
MwSt.
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Villa 6 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 6 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Etagenzahl 3
On an area of ​​10,700 m² there are 12 unique villas, each with an area of ​​about 600 m2.Ov…
$4,00M
MwSt.
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Villa 3 zimmer in Savran, Türkei
Villa 3 zimmer
Savran, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Warum dieses Projekt wählen?Für Investoren:Türkische Bürgerschaft Möglichkeit durch Eigentum…
$550,209
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 180 m²
Etagenzahl 3
ID FE 4022Exklusive Villen – das perfekte Zuhause für Wohnen und EntspannenWir präsentieren …
$795,000
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 185 m²
ID FE 4024Private triplex villas 4+1 mit pool und 400 m2 Grundstück in Fethiye, Karga Distri…
$789,000
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Immobilienangaben in Ägäisregion, Türkei

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