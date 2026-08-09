Villen mit Bergblick kaufen in Ägäisregion, Türkei

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Bodrum
6
Mugla
265
Fethiye
44
Izmir
33
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50 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Ölüdeniz, Türkei
TOP TOP
Villa 5 zimmer
Ölüdeniz, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
Diese neue Premium-Villa in einer der malerischsten Gegenden von Fethiye bietet die perfekte…
$500,000
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INEST HOMES
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Luxusimmobilien mit privaten Pools in zentraler Lage in Muğla Fethiye Ölüdeniz Fethiye ist e…
$673,802
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Villa 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
Villen mit 3 Schlafzimmern, privatem Pool und Garten in einer bewachten Wohnanlage in Fethiy…
$512,645
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LDV InvestLDV Invest
Villa 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
Luxusvilla mit privatem Pool in der Nähe aller Annehmlichkeiten in Çalış Fethiye Fethiye ist…
$732,344
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Villa 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 4
Freistehende Villa in dem preisgekrönten Projekt in Fethiye Ölüdeniz Die freistehende Villa …
$802,338
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Villa 6 zimmer in Ölüdeniz, Türkei
Villa 6 zimmer
Ölüdeniz, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Eine Villa, in der Raum, Qualität und Privatsphäre perfekt harmonieren Diese großzügige, …
$600,248
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INEST HOMES
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Villa 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Etagenzahl 1
Einstöckige Villa mit 3 Schlafzimmern, Pool und Garten in der Hotelzone von Fethiye Die Vill…
$1,56M
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Villa 5 zimmer in Ölüdeniz, Türkei
Villa 5 zimmer
Ölüdeniz, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 488 m²
Etagenzahl 3
SOLE AUTHORIZED NACH JILTAŞ HOMES REAL ESTATEDiese exklusive Villa befindet sich in Hisarönü…
Preis auf Anfrage
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Homes Gayrimenkul
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Etagenzahl 2
Elegantes Einfamilienhaus in der Nähe aller Annehmlichkeiten und Ölüdeniz in Ovacık Fethiye …
$1,07M
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Villa 6 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 6 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 270 m²
Etagenzahl 3
5-Schlafzimmer-Luxusvilla mit Meerblick und Endlospool in Fethiye, Türkei Das Projekt befind…
$1,14M
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Villa 4 zimmer in Milas, Türkei
Villa 4 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen mit Gärten inmitten der Natur in Muğla Milas Freistehende Villen befinde…
$364,174
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Villa 4 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 4 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 1/2
Elegante Villen mit Pool in der Nähe des Strandes und aller Annehmlichkeiten in Davutlar, Ku…
$358,283
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Villa 5 zimmer in Güzelbahçe, Türkei
Villa 5 zimmer
Güzelbahçe, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 750 m²
Stockwerk 1/1
Bezugsfertige möblierte freistehende Villa in İzmir Güzelbahçe Güzelbahçe ist einer der ruhi…
$3,37M
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Villa 5 zimmer in Güzelbahçe, Türkei
Villa 5 zimmer
Güzelbahçe, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/3
Geräumige Villa mit Meerblick, privatem Garten und Parkplatz in Izmir, Türkei Güzelbahçe zei…
$684,204
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Villa 6 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 6 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende Villen inmitten der Natur und in Strandnähe in Kuşadası Kuşadası, in der Nähe d…
$640,622
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Villa 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit 3 Schlafzimmern, Pool und Garten in Fethiye Ölüdeniz Hisarönü Ölüdeni…
$376,891
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Villa 6 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 6 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 240 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit Garten und privatem Pool in Ölüdeniz Fethiye Die Villa befindet sich …
$547,995
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Freistehende Villen mit 4 Schlafzimmern in der Nähe von Annehmlichkeiten in Fethiye Akarca D…
$1,08M
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Villa 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 254 m²
Stockwerk 1/3
Möblierte gut ausgestattete Villen in Fethiye Ölüdeniz Fethiye ist wegen seiner weltberühmte…
$805,074
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Villa 5 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 5 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Stockwerk 1/2
Geräumige freistehende Villen mit Terrassen inmitten der Natur in Kuşadası In der Nähe der a…
$589,433
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Villa 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 1
Luxury 3+1 villas in a protected area of ​​the Bodrum PeninsulaIn the heart of the picturesq…
$900,000
MwSt.
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Villa 6 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 6 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 447 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit sozialen Einrichtungen in Fethiye Ölüdeniz Fethiye ist ein beliebter …
$1,75M
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 210 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villen mit privaten Pools und Blick auf die Natur in Ovacık, Ölüdeniz, Fethiye …
$453,054
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Villa 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 303 m²
Etagenzahl 2
Villen mit großzügigen Grundstücken und privaten Pools im ruhigen Gümüşlük, Bodrum Diese mod…
$902,919
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Villa 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
🏡 Villa in Uzumlu, Fethiye Nur 15 Minuten vom Meer entfernt, ruhige, erhöhte Lage, umgebe…
$1,000,000
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Villa 6 zimmer in Çeşme, Türkei
Villa 6 zimmer
Çeşme, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende Villa mit Pool in der Nähe des Strandes und des Meeres in Çeşme, İzmir Die Vill…
$1,52M
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
Exklusive Design-Villen mit Pool in Mugla Fethiye, eingebettet in die Natur Yeşilüzümlü, ein…
$558,002
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Villa 6 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 6 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 378 m²
Etagenzahl 3
Geräumige und elegante Häuser mit privaten Pools in Bodrum Die Häuser in Bodrum befinden sic…
$1,35M
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Villa 5 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 5 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Stockwerk 1/2
Brandneue möblierte Villen mit Pools in Güzelçamlı, Kuşadası Kuşadası, eine der beliebtesten…
$466,434
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Villa 5 zimmer in Faralya, Türkei
Villa 5 zimmer
Faralya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Eine Villa am Meer in Faralya – ein Ort, an dem die Natur Teil Ihres Lebens wird. Es gibt O…
$680,000
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