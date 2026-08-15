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Villen in Seydikemer, Türkei

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3 immobilienobjekte total found
Villa 1 zimmer in Seydikemer, Türkei
Villa 1 zimmer
Seydikemer, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 590 m²
Etagenzahl 1
SEYDİKEMER KAYADİBİ'NDE ÖZEL HAVUZLU LÜKS YAŞAM VE YÜKSEK YATIRIM FIRSATI Muğla'nın hızla d…
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Villa 5 zimmer in Catak, Türkei
Villa 5 zimmer
Catak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 1 590 m²
Etagenzahl 2
FETHİYE'NİN DOĞASIYLA BÜTÜNLEŞEN EŞSİZ YATIRIM VE YAŞAM PROJESİ Muğla Fethiye'nin eşsiz d…
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Villa 4 zimmer in Seydikemer, Türkei
Villa 4 zimmer
Seydikemer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 201 m²
Etagenzahl 3
Villa mit Investitionsmöglichkeit in der Projektphase in Muğla Seydikemer Seydikemer liegt i…
$282,394
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