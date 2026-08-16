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Hotels in Mugla, Türkei

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Bodrum
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6 immobilienobjekte total found
Hotel in Bodrum, Türkei
Hotel
Bodrum, Türkei
Etagenzahl 2
InvestitionsvorschlagApartmenthotel auf der ersten Linie in Yalykavak (Bodrum)In einem der b…
$11,81M
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Hotel in Bodrum, Türkei
Hotel
Bodrum, Türkei
Mini-Hotel zum Verkauf auf der ersten Linie des Meeres in BodrumAngebot zum Verkauf Mini-Hot…
$2,91M
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Hayat
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Hotel 30 m² in Ölüdeniz, Türkei
Hotel 30 m²
Ölüdeniz, Türkei
Fläche 30 m²
Etagenzahl 3
Das Projekt befindet sich im Stadtteil Hisaroniu von Fethiye. Diese Gegend ist die nächste W…
$257,249
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INEST HOMES
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Hotel in Bodrum, Türkei
Hotel
Bodrum, Türkei
Präsentiert zum Verkauf Hotel, befindet sich an der ersten Küste in der Ortschaft Bodrum.Bod…
$5,00M
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Hotel 30 000 m² in Bodrum, Türkei
Hotel 30 000 m²
Bodrum, Türkei
Zimmer 384
Fläche 30 000 m²
5-STAR DELUXE HOTEL AND PROPERTY: A UNIQUE INVESTMENT OPPORTUNITY IN BODRUM'S FINEST! Dea…
$161,98M
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Hotel 30 000 m² in Bodrum, Türkei
Hotel 30 000 m²
Bodrum, Türkei
Zimmer 384
Fläche 30 000 m²
5-STAR DELUXE HOTEL AND PROPERTY: A UNIQUE INVESTMENT OPPORTUNITY IN BODRUM'S FINEST! Dea…
$161,95M
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