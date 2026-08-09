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Hotels in Izmir, Türkei

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Konak
3
4 immobilienobjekte total found
Hotel 10 m² in Konak, Türkei
Hotel 10 m²
Konak, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 10 m²
Stockwerk 3/4
4★ Hotel Anlageprojekt in Izmir unter Wyndham ManagementErster Standort und Schlüsselwettbew…
$35,000
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Hotel 56 m² in Konak, Türkei
Hotel 56 m²
Konak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Limited number of EXCLUSIVE residences at the Radisson Blu hotel. ✅Only 27 residences for…
$400,000
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Hotel 40 m² in Konak, Türkei
Hotel 40 m²
Konak, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Radisson HotelzimmerDas Zimmer kann als Ganzes oder in Anteilen von 0,25% (1/4) und 0,50 (1/…
$133,400
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TekceTekce
Hotel 40 m² in Bornova, Türkei
Hotel 40 m²
Bornova, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Hotelzimmer im RadissonSie können ein Zimmer als Ganzes oder in Anteilen von 0,25 % (1/4) un…
$37,500
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