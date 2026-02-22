Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Hotels in Konak, Türkei

gewerbeimmobilien
7
4 immobilienobjekte total found
Hotel 10 m² in Konak, Türkei
Hotel 10 m²
Konak, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 10 m²
Stockwerk 3/4
4★ Hotel Anlageprojekt in Izmir unter Wyndham ManagementErster Standort und Schlüsselwettbew…
$35,000
Immobilienagentur
Hotel Invest
Sprachen
English, Русский, Français
Hotel 40 m² in Konak, Türkei
Hotel 40 m²
Konak, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Radisson HotelzimmerDas Zimmer kann als Ganzes oder in Anteilen von 0,25% (1/4) und 0,50 (1/…
$133,400
Hotel 56 m² in Konak, Türkei
Hotel 56 m²
Konak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Limited number of EXCLUSIVE residences at the Radisson Blu hotel. ✅Only 27 residences for…
$400,000
Hotel in Konak, Türkei
Hotel
Konak, Türkei
Investments in the hotel room. Cozy and fashionable rooms in the hotel in the heart of the l…
$203,610
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
