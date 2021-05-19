  1. Realting.com
Wohnkomplex CANVAS PRESALE

Provinz Phuket, Thailand
von
$199,257
;
11
ID: 33056
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    6

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Eine einzigartige Investitionsmöglichkeit! Komfortable Apartments umgeben von Grün und modernen Einrichtungen. Wohnung vom Investor! Verkauf unter einem Auftrag!
Installation!
Volle Ausstattung!
Erleben Sie vollen Komfort und Ruhe in Canvas, wo jede Ecke entworfen ist, um Ihre Sinne zu begeistern. Geräumige Wohnräume, gemütliche Balkone und grüne Gärten schaffen ein Paradies, wo Sie und Ihre Familie glücklich sein werden.
Ausstattung: Lobby mit halboffener Terrasse, zwei Swimmingpools, Garten mit Liegewiese, Spielplatz und Hinterhof, Coworking / Konferenzraum, Fitnesscenter, Golfsimulator, Terrasse mit Grillplatz, 24-Stunden-Beobachtung, Wäscherei.
Ort:
Park und Spielplatz auf der Boat Avenue 70 m;
- 0.8 km Markt auf der Boat Avenue.
- Freizeitclub "Laguna" 1.8 km;
- Kajongkiet Cherngtalai Schule 5,3 km;
- Bangkok Hospital Bangtao Klinik 1.8 km;
- Phuket International Airport 20 km.
Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

Provinz Phuket, Thailand

Sie sehen gerade
Wohnkomplex CANVAS PRESALE
Provinz Phuket, Thailand
von
$199,257
