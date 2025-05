Wohnkomplex Cozy villa complex with pools in Thalang, Phuket, Thailand

Dieser kleine Komplex besteht aus nur 3 prächtigen Villen mit Pools, Grünflächen und Parkplatz. Moderne Designelemente zusammen mit einem tropischen Touch zu bringen, sind geräumige Poolvillen gebaut, um das natürliche Licht zu belüften und zu maximieren. Architekturphilosophie zentriert sich auf Balance, so dass die Elemente aus Steinholz, Wasser und Metall in Harmonie fließen. Ruhige Lage ist optimal für Familien oder Besucher in Phuket auf der Suche nach Erholung und Entspannung.

Alle Villen verfügen über geräumige Wohn- und Essbereiche, moderne Küche, private Pools und viele Parkplätze umgeben von üppigen Gärten.

Garantierte Bauzeit von 10 Monaten.

Der Kauf von Off-Plan sorgt dafür, dass Sie eine Wertschätzung von 20 bis 30% sehen, sobald Ihre Villa übergeben wird.

Juristische Experten unterstützen Sie bei der Überwachung aller Aspekte der Landübertragung, Titeltaten und Zahlungsbedingungen.

Vollständige Service-Eigenschaft-Management-Partner sorgen dafür, dass Villa-Marketing, Gastmanagement, Buchungssysteme, Housekeeping-Service und Sicherheit in Ihrer Abwesenheit vollständig betreut werden.

VorteileLage und Infrastruktur in der Nähe

Das Gebiet Thalang verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur und eine hervorragende Verkehrsanbindung: ein bequemer Austausch ermöglicht es Ihnen, fast jede Ecke der Insel zu erreichen. Im Norden gibt es den Laem Sai Pier, von dem Sie zum Festland Thailands gehen können, nach Phanga, eine Bootstour kaufen und auch frische Meeresfrüchte in lokalen Cafés essen. Auf den Hügeln befindet sich der Khao Phra Thaeo Nationalpark mit einem Wanderweg, wo Sie die unberührte Natur der Insel genießen können. Die Gegend eignet sich für ein ruhiges und gemessenes Leben, es gibt atemberaubende Natur und nicht viele Menschen.