Wohnkomplex Pre - Sale! Luxurious BOUTIQUE PROJECT - The Title Vivi in ​​Bang Tao area.

Ban Bang Thao, Thailand
von
$99,684
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28016
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 16.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Thalang
  • Stadt
    Choeng Thale
  • Dorf
    Ban Bang Thao

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Der lange erwartete Verkaufsstart in Bang Tao vom legendären Entwickler Title!

Der Titel Vivi Condominium ist ein neues Boutique-Projekt im Bang Tao Bereich, nur 350 Meter vom Meer entfernt.

Es gibt hier Potenziale, die schwer zu ignorieren sind:

  • Entry ist 1,5 Millionen Baht niedriger als in Modeva und Legendary
  • Dies bedeutet, dass die Zunahme in einem Jahr und einer Hälfte nach dem gleichen Trend mindestens +1,5 Millionen Baht (30–60%) betragen wird
  • Oder ab 15% des Passiveinkommens in der Miete (Langfristverträge ab 1.200 USD/Monat)


Einzigartigkeit:

  • Eintritt ist niedriger als Wettbewerber zu Beginn - garantierte Steigerung
  • Boutique-Format - Komfort und Liquidität
  • Management vom Entwickler - stabile Miete und Service

Der Komplex besteht aus einem 8-stöckigen Gebäude, insgesamt 186 Wohnungen - Ein-Zimmer-Wohnungen mit einer Fläche von 28 m2 bis 52 m2.

Die Einkaufszentren Porto de Phuket und Boat Avenue sowie der Elite-Golfclub Laguna erreichen Sie bequem zu Fuß.

Die Apartments sind in einem eleganten mediterranen Stil mit warmen Farben und natürlichen Materialien eingerichtet. Geräumige Zimmer, eine moderne Küche und große Fenster schaffen einen komfortablen Raum mit Blick auf Grün und Landschaften.

Der Titel Vivi ist sowohl für persönliche Residenz als auch für Investitionen attraktiv.
Alle Apartments verfügen über ein separates Schlafzimmer. Es gibt keine Studios, und es gibt auch keine großen 2-3-Zimmer-Einheiten.

Layouts und Preise:

  • 1BR S (27 qm - 28 qm) - 66 Einheiten, Preis von 3.16 - 4.15 Millionen THB
  • 1BR M (29 qm - 30 qm) - 83 Einheiten, Preis von 3.47 - 4.46 Mio THB
  • 1BR+ (46 qm - 52 qm) - 32 Einheiten, Preis von 5,6 - 7,84 Mio. THB

Anzahlung 25%
Keine Zinsen bis zum Ende der Konstruktion.

Abschlussdatum: Q4 2027.

  • Infrastruktur:
  • Dachterrasse
  • Lobby
  • Coworking
  • Fitness
  • Cafe
  • SPA-Bereich
  • Parkplatz

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Ban Bang Thao, Thailand

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
