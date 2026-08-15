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Stadthäuser mit Swimmingpool in Murcia, Spanien

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Murcia
32
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Los Alcazares
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Torre-Pacheco
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11 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 4 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Charmantes Stadthaus mit privater Terrasse, großzügiger Dachterrasse und Zugang zum Gemeinsc…
$254,889
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Reihenhaus 4 zimmer in San Javier, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 193 m²
Erstaunliches großes Stadthaus mit geräumigen Schlafzimmern, einer Terrasse, einem privaten …
$350,660
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Reihenhaus 3 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Erstaunliches Stadthaus mit Zugang zum Gemeinschaftspool, einer privaten Dachterrasse in ein…
$266,528
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Reihenhaus 4 zimmer in Mazarron, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Etagenzahl 2
Fantastisches Reihenhaus mit Dachterrasse, herrlichem Meerblick und Gemeinschaftspool in Str…
$299,766
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Reihenhaus 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 194 m²
Modernes, großzügiges Stadthaus mit geräumiger Dachterrasse, privatem Pool und schönem Garte…
$485,446
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Reihenhaus 3 zimmer in San Javier, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Schönes Reihenhaus mit privatem Pool und Solarium in einer privilegierten Gegend in der Nähe…
$294,653
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Reihenhaus 4 zimmer in San Javier, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 113 m²
Großes, schönes Stadthaus mit privatem Pool, großer Terrasse, Solarium und Parkplatz in eine…
$467,553
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Reihenhaus 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 191 m²
Elegantes, geräumiges Stadthaus mit privatem Pool, großer Dachterrasse und Garten, in der Nä…
$436,694
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Reihenhaus 4 zimmer in San Javier, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 193 m²
Erstaunliches großes Stadthaus mit geräumigen Schlafzimmern, einer Terrasse, einem privaten …
$350,332
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Reihenhaus 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Luxuriöses Stadthaus mit einer großen Dachterrasse und einem privaten Pool in Strandnähe …
$395,854
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Reihenhaus 4 zimmer in Mazarron, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Etagenzahl 2
Fantastisches Reihenhaus mit Dachterrasse, herrlichem Meerblick und Gemeinschaftspool in Str…
$341,433
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Immobilienangaben in Murcia, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
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