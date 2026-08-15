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Reihenhäuser am Meer in Murcia, Spanien

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Murcia
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Los Alcazares
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Torre-Pacheco
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Reihenhaus 4 zimmer in Mazarron, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Etagenzahl 2
Fantastisches Reihenhaus mit Dachterrasse, herrlichem Meerblick und Gemeinschaftspool in Str…
$299,766
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Reihenhaus in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stadthaus mit 3 Schlafzimmern, Meerblick und Garage. Spektakuläres Stadthaus nur wenige Mete…
$367,389
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Reihenhaus 4 zimmer in San Javier, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 193 m²
Erstaunliches großes Stadthaus mit geräumigen Schlafzimmern, einer Terrasse, einem privaten …
$350,332
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Reihenhaus 4 zimmer in Mazarron, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Etagenzahl 2
Fantastisches Reihenhaus mit Dachterrasse, herrlichem Meerblick und Gemeinschaftspool in Str…
$341,433
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Immobilienangaben in Murcia, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
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