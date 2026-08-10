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Häuser am Meer in Marbella, Spanien

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San Pedro Alcantara
458
27 immobilienobjekte total found
Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 342 m²
Wachen Sie am Strand von Elviria, Marbella East, nur 50 Meter vom Mittelmeer entfernt auf, m…
$2,87M
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Villa 5 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 323 m²
Etagenzahl 2
High-End-Luxusvilla mit atemberaubendem Meerblick, Swimmingpool, Fitnessraum und Whirlpool i…
$2,27M
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 408 m²
Entdecken Sie Villa Nerea, eine moderne unabhängige Villa in Marbesa, einer der begehrtesten…
$3,59M
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LDV InvestLDV Invest
Doppelhaus 3 zimmer in Marbella, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Etagenzahl 3
Einzigartige Wohnungen und Penthäuser in Nueva Andalucía, Marbella Dieser exklusive Komplex …
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Haus 6 zimmer in Marbella, Spanien
Haus 6 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 306 m²
Etagenzahl 2
Geräumige Doppelhaushälften in Erstklassiger Lage in Marbella Die Doppelhaushälften befinden…
$2,26M
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Villa 8 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 8 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 595 m²
Etagenzahl 2
Exklusive moderne High-End-Villa mit herrlichem Panoramablick auf das Meer, Infinity-Pool, F…
$3,28M
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Doppelhaus 5 zimmer in Marbella, Spanien
Doppelhaus 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 199 m²
Etagenzahl 3
Einzigartige Wohnungen und Penthäuser in Nueva Andalucía, Marbella Dieser exklusive Komplex …
$2,87M
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Villa 7 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 7 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 615 m²
Etagenzahl 4
Freistehende Villen mit Privaten Pools und Gärten in Erstklassiger Lage in Marbella Die Vill…
$7,56M
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Villa 6 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 6 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 003 m²
Etagenzahl 3
Luxusvillen mit Privataufzügen in einer exklusiven Gated Community in Marbella Dieses Projek…
$8,09M
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Villa 6 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 6 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 546 m²
Etagenzahl 3
Luxusvillen mit Meer- und Bergblick in einer bewachten Wohnanlage mit resortähnlichen Einric…
$6,51M
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Villa 7 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 7 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 925 m²
Etagenzahl 1
Exklusive, moderne Luxusvilla mit großem Infinity-Pool und Meerblick in privilegierter Lage …
$3,61M
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Doppelhaus 4 zimmer in Marbella, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
Etagenzahl 3
Einzigartige Wohnungen und Penthäuser in Nueva Andalucía, Marbella Dieser exklusive Komplex …
$1,98M
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Haus 5 zimmer in Marbella, Spanien
Haus 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 210 m²
Etagenzahl 3
Stilvolle Villen in der Top-Gegend von Marbella Die stilvollen Villen befinden sich in einem…
$2,11M
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Villa 7 zimmer in Marbella, Spanien
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Marbella, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 701 m²
Etagenzahl 3
Luxusvillen mit Meer- und Bergblick in einer bewachten Wohnanlage mit resortähnlichen Einric…
$12,78M
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Villa 5 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 408 m²
Etagenzahl 2
Villa mit 4 Schlafzimmern und Meerblick in Marbella Die Villa befindet sich in der Stadt Mar…
$6,47M
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Villa 9 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 9 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 9
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 837 m²
Etagenzahl 2
Hochwertige, geräumige Elite-Villa mit XXL-Infinity-Pool und fantastischem Meerblick in eine…
$4,13M
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Haus 5 Schlafzimmer in Marbella, Spanien
Haus 5 Schlafzimmer
Marbella, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 231 m²
Erwachen Sie über die Goldene Meile von Marbella, wo Sie einen Panoramablick auf das Meer un…
$3,13M
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Villa 5 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 445 m²
Etagenzahl 2
High-End-Luxusvilla mit privatem Pool, Meerblick, Fitnessraum und Unterhaltungsbereich in Ma…
$6,68M
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Villa 4 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 683 m²
Etagenzahl 2
Große Deluxe-Villa in Marbella mit Swimmingpool, Aufzug und Dachterrasse mit herrlichem Pano…
$2,09M
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Villa 5 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 455 m²
Etagenzahl 3
Villen am Strand mit erstklassigen Materialien in einer beliebten Gegend von Marbella Die Vi…
$4,00M
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Haus 5 zimmer in Marbella, Spanien
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Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 264 m²
Etagenzahl 2
Geräumige Doppelhaushälften in Erstklassiger Lage in Marbella Die Doppelhaushälften befinden…
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Villa 6 zimmer in Marbella, Spanien
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Marbella, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 859 m²
Freistehende Villen mit Golfplatz und Meerblick in Marbella Die freistehenden Villen befinde…
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Villa in Marbella, Spanien
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Marbella, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 616 m²
Erwachen Sie den Panoramablick auf das Meer, das natürliche Licht und die vollständige Priva…
$7,55M
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Etagenzahl 2
Breathtaking opulent newly built Villa located in one of the most exclusive residential comm…
$13,61M
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 4
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Etagenzahl 1
A magnificent 4-bedroom villa located in an exclusive beachfront location in Marbella East. …
Preis auf Anfrage
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 693 m²
Etagenzahl 3
Nueva residencia de lujo en el corazón de la Milla de Oro, Marbella, España. El complejo res…
$7,61M
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Etagenzahl 3
First line of the sea, Golden Mile, Marbella. New fully finished project, right on the Golde…
$3,36M
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Eigenschaftstypen in Marbella

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Immobilienangaben in Marbella, Spanien

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