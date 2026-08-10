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Berghütte kaufen in Marbella, Spanien

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San Pedro Alcantara
458
29 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 774 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Villen am Strand außerhalb der Bauplanung in einer privilegierten Gegend von Marbe…
$4,85M
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Villa 5 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 323 m²
Etagenzahl 2
High-End-Luxusvilla mit atemberaubendem Meerblick, Swimmingpool, Fitnessraum und Whirlpool i…
$2,27M
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Villa in San Pedro Alcantara, Spanien
Villa
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 613 m²
Villa Cefeo ist eine moderne, architektonisch gestaltete Villa in einer der begehrtesten Geg…
$5,17M
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 854 m²
Wake up to frontline Golfblick in La Cerquilla, Nueva Andalucía, wo mediterranes Licht, Priv…
$10,29M
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Haus 6 zimmer in Marbella, Spanien
Haus 6 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 306 m²
Etagenzahl 2
Geräumige Doppelhaushälften in Erstklassiger Lage in Marbella Die Doppelhaushälften befinden…
$2,26M
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Villa 8 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 8 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 595 m²
Etagenzahl 2
Exklusive moderne High-End-Villa mit herrlichem Panoramablick auf das Meer, Infinity-Pool, F…
$3,28M
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Doppelhaus 4 zimmer in Marbella, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Etagenzahl 5
Stilvolle Wohnungen in der Nähe der Annehmlichkeiten in Marbella Die Wohnungen befinden sich…
$1,03M
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Villa 7 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 7 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 615 m²
Etagenzahl 4
Freistehende Villen mit Privaten Pools und Gärten in Erstklassiger Lage in Marbella Die Vill…
$7,56M
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Villa 6 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 6 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 003 m²
Etagenzahl 3
Luxusvillen mit Privataufzügen in einer exklusiven Gated Community in Marbella Dieses Projek…
$8,09M
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Villa in San Pedro Alcantara, Spanien
Villa
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 480 m²
Wachen Sie auf ununterbrochene Golf-Ansichten, die Silhouette von La Concha Berg und die Ruh…
$6,97M
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Villa 4 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 586 m²
Etagenzahl 1
Exklusive High-End-Villa mit Terrassen, herrlichem Meerblick, privatem Pool und Aufzug in ei…
$1,98M
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Villa 6 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 6 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 546 m²
Etagenzahl 3
Luxusvillen mit Meer- und Bergblick in einer bewachten Wohnanlage mit resortähnlichen Einric…
$6,51M
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Villa 7 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 7 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 925 m²
Etagenzahl 1
Exklusive, moderne Luxusvilla mit großem Infinity-Pool und Meerblick in privilegierter Lage …
$3,61M
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Haus 5 zimmer in Marbella, Spanien
Haus 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 210 m²
Etagenzahl 3
Stilvolle Villen in der Top-Gegend von Marbella Die stilvollen Villen befinden sich in einem…
$2,11M
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Villa 7 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 7 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 701 m²
Etagenzahl 3
Luxusvillen mit Meer- und Bergblick in einer bewachten Wohnanlage mit resortähnlichen Einric…
$12,78M
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Villa 5 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 408 m²
Etagenzahl 2
Villa mit 4 Schlafzimmern und Meerblick in Marbella Die Villa befindet sich in der Stadt Mar…
$6,47M
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Villa 9 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 9 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 9
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 837 m²
Etagenzahl 2
Hochwertige, geräumige Elite-Villa mit XXL-Infinity-Pool und fantastischem Meerblick in eine…
$4,13M
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Haus 5 Schlafzimmer in Marbella, Spanien
Haus 5 Schlafzimmer
Marbella, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 231 m²
Erwachen Sie über die Goldene Meile von Marbella, wo Sie einen Panoramablick auf das Meer un…
$3,13M
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Villa 5 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 445 m²
Etagenzahl 2
High-End-Luxusvilla mit privatem Pool, Meerblick, Fitnessraum und Unterhaltungsbereich in Ma…
$6,68M
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Villa 4 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 683 m²
Etagenzahl 2
Große Deluxe-Villa in Marbella mit Swimmingpool, Aufzug und Dachterrasse mit herrlichem Pano…
$2,09M
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Villa 5 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 455 m²
Etagenzahl 3
Villen am Strand mit erstklassigen Materialien in einer beliebten Gegend von Marbella Die Vi…
$4,00M
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 696 m²
Casa Cazorla ist eine luxuriöse, modern gestaltete Villa, die mit der charakteristischen Qua…
$6,82M
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Villa in San Pedro Alcantara, Spanien
Villa
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 390 m²
Einige Entscheidungen werden nicht nur mit Logik getroffen, sondern mit einer klaren Vision …
$5,64M
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Haus 5 zimmer in Marbella, Spanien
Haus 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 264 m²
Etagenzahl 2
Geräumige Doppelhaushälften in Erstklassiger Lage in Marbella Die Doppelhaushälften befinden…
$2,26M
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Villa 6 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 6 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 859 m²
Freistehende Villen mit Golfplatz und Meerblick in Marbella Die freistehenden Villen befinde…
$6,98M
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Villa in Marbella, Spanien
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Marbella, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 616 m²
Erwachen Sie den Panoramablick auf das Meer, das natürliche Licht und die vollständige Priva…
$7,55M
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 693 m²
Etagenzahl 3
Nueva residencia de lujo en el corazón de la Milla de Oro, Marbella, España. El complejo res…
$7,61M
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Etagenzahl 3
First line of the sea, Golden Mile, Marbella. New fully finished project, right on the Golde…
$3,36M
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Villa in San Pedro Alcantara, Spanien
Villa
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 550 m²
Etagenzahl 2
Un desarrollo contemporáneo de 9 villas de lujo ubicado en la Nueva Milla de Oro entre Marbe…
$2,46M
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Eigenschaftstypen in Marbella

villen
cottages
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Immobilienangaben in Marbella, Spanien

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