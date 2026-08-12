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Stadthäuser mit Swimmingpool in Malaga, Spanien

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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 256 m²
Erhöhtes Reihenhaus mit großzügigen Terrassen und Pool im Golfresort mit Zugang zu Spa, Fitn…
$734,309
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Reihenhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 186 m²
Fantastisches Eck-Stadthaus mit voll ausgestatteter Küche, großen Terrassen, privater Garage…
$682,369
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Reihenhaus 5 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 146 m²
Etagenzahl 2
Erstaunliches Stadthaus mit spektakulärem Meerblick, einer großen, sonnenverwöhnten Terrasse…
$517,810
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Reihenhaus 6 zimmer in Torrox, Spanien
Reihenhaus 6 zimmer
Torrox, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 156 m²
Modernes, neu gebautes Stadthaus mit Panoramablick auf das Meer, eine wunderschöne Dachterra…
$403,932
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Reihenhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 195 m²
Erstaunliches Stadthaus mit voll ausgestatteter Küche, privater Dachterrasse und Panoramabli…
$688,046
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Etagenzahl 1
Luxusvilla mit Gemeinschaftspool, Terrasse und großem Garten neben einem Golfplatz Liefer…
$926,972
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Reihenhaus 4 zimmer in Marbella, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
Großzügiges Luxus-Stadthaus mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und atemberaubendem B…
$715,044
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Ein großartiges Reihenhaus mit üppigem Garten, Schwimmpools, Fitnessstudio und Sozialclub, g…
$517,367
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Reihenhaus 2 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 163 m²
Atemberaubendes Stadthaus mit riesiger Dachterrasse, Garten, privatem Pool und Fitnessraum d…
$835,435
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 144 m²
Luxuriöses Stadthaus mit großer Terrasse, Garten, Gemeinschaftspool und Fitnessstudio in der…
$1,03M
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Reihenhaus 6 zimmer in Torrox, Spanien
Reihenhaus 6 zimmer
Torrox, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 177 m²
Ein brillantes, neu gebautes Stadthaus mit Dachterrasse und Panoramablick auf das Meer, gele…
$483,793
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Reihenhaus 5 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
Fantastisches Stadthaus am Meer mit großzügigen Terrassen, Gemeinschaftspool und privatem Pa…
$468,537
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Reihenhaus 5 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Etagenzahl 2
Brillantes Stadthaus mit tollem Meerblick eingebettet in eine Wohnanlage mit Gemeinschaftspo…
$850,687
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 255 m²
Luxuriöses Reihenhaus mit herrlichem Panoramablick von der großen Dachterrasse und Gemeinsch…
$682,866
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 346 m²
Beeindruckendes Reihenhaus mit Pool, gelegen im Premium-Golfresort mit Fitnessstudio, Weinke…
$785,961
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 171 m²
Exklusives Stadthaus mit schönem Meerblick in einer Premium-Wohnanlage mit Gemeinschaftspool…
$700,227
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Reihenhaus 5 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 122 m²
Elegantes Stadthaus mit meerblickenden Terrassen, hochwertigen Ausstattungen und privaten Gä…
$448,460
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Reihenhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 197 m²
Wunderschönes, modernes Stadthaus mit großem Garten und privater Dachterrasse mit großartige…
$892,416
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Reihenhaus 3 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
Atemberaubendes Stadthaus mit großer Terrasse, Garten, privatem Pool und Fitnessstudio direk…
$699,069
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Immobilienangaben in Malaga, Spanien

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